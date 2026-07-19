La fiscal Dolores Delgado habla el martes en Ferrol sobre los derechos de las víctimas del franquismo

Dolores Delgado (derecha), con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su sucesora, Teresa Peramato Europa Press

La fiscal de sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, participará este martes en Ferrol en una jornada organizada por la asociación cultural Memoria Histórica Democrática.

Delgado, que estará acompañada de los fiscales adscritos a esta sala, Virginia García Aller y Eduardo Navarro Domínguez, acudirá al Memorial ás Vítimas do Franquismo, en Canido, a las 13.00 horas para asistir a la ofrenda floral, donde también estarán el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró; y los provinciales de A Coruña, Encarnación Mayán, y Ourense, Carlos Fabregat; así como el fiscal jefe de Ferrol, Daniel Jove, y otros responsables de este ministerio como Alba Fernández, Elba Díaz y Antón Carro.

Tras el acto en Canido, Delgado será recibida por la corporación municipal de Ferrol y, ya por la tarde, a las 17.00 horas, en el centro cultural Torrente Ballester será la encargada de pronunciar una conferencia que lleva por título ‘El derecho de las víctimas de la dictadura y sus familias para obtener la reparación judicial’. Posteriormente se abrirá un coloquio conducido por el historiador y secretario de Memoria Histórica Democrática, Enrique Barrera.

La agenda de la que fue fiscal general del Estado antes que Álvaro García Ortiz incluye también un encuentro, antes de la conferencia, con algunas de las personas que a lo largo de los últimos meses han efectuado los trámites judiciales de reparación en los juzgados ferrolanos con el apoyo de la entidad organizadora.

En ese sentido, el presidente de Memoria Histórica Democrática, Manuel Fernández Pita, indica que entre las demandas que ya se han presentado y las que están fijadas hasta noviembre son 60 los casos de la zona de Ferrolterra que han llegado a la Fiscalía provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática. De ellos, más de dos tercios han contado con la mediación de la entidad y el resto, aun siendo de iniciativa de víctimas y familiares, también tuvieron su asesoramiento en el proceso de documentación y ampliar información.