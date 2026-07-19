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Ferrol

La electrónica y el garage punk fueron los grandes protagonistas de ‘Solpores de Canido’

El centro cívico albergó las actuaciones de Pantis, Fantasmage y Moreno Moreno

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 05:00
Solpores Canido
La siguiente cita será el próximo 15 de agosto
Daniel Alexandre
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El centro cívico del barrio ferrolano albergó este sábado la sexta edición de ‘Solpores de Canido’. La cita comenzó alrededor de las 20.00 horas con la actuación de Pantis. En ella, el artista Rubén Domínguez se subió al escenario para mostrar al público su variada fusión de estilos musicales, basados especialmente en tres géneros: la electrónica, el kraut y el pop.

A continuación, una hora más tarde, llegó el turno del dúo de garage punk Fantasmage. Durante su directo, los vigueses Daniel Nicolás “Nico” y Andrés Magán aprovecharon la velada para interpretar los diferentes temas que conforman su repertorio, incluyendo canciones de su último trabajo, ‘No salgas más’, publicado el año pasado.

Por último, a las 22.00, la noche concluyó con el set del DJ Moreno Moreno, en el que hubo hueco para el house y la EBM, entre otros sonidos.

Con esta jornada ya son dos las que se han organizado para este evento musical a la par que estival, pues la primera se celebró el pasado 20 de junio con la participación de los grupos As Ánimas, Nebra y Amiga. Según la programación, los próximos conciertos tendrán lugar el 15 de agosto y el 19 de septiembre.

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