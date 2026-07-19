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Diario de Ferrol

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Ferrol

Ferrol se conjura con 'La Roja' en la plaza de España: “Vamos a ganar 3-1”

Horas antes del pistoletazo oficial a la previa, a las siete, ya había gente cogiendo sitio

Marta Corral
Marta Corral
19/07/2026 20:00
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Eyelén, Sindi, David y Sheila, junto a otra amiga, esperando en primera fila que empiece el partido
F. C.
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A una hora de que comience la final que medirá a 'La Roja' con Argentina en la Copa del Mundo, la plaza de España de Ferrol está a rebosar. Allí, desde las siete de la tarde, se dio el pistoletazo de salida oficial a la cita mundialista, pero minutos antes ya empezó a escucharse la música que está pinchando DJ Robinson Ramos y se pusieron en marcha las medidas de seguridad en los dos accesos habilitados: nadie, desde entonces, pudo entrar al perímetro acotado con botellas de cristal ni con tapones en las de plástico. 

Lara, Sara y Alicia llegaron en torno a la una de la tarde para coger un buen sitio y lo lograron. Vieron el partido sentadas en uno de los bancos y bajo pérgola. Antes, para hacer tiempo, se entretuvieron maquillándose con los colores de la Selección, atreviéndose a predecir un 3-1 para España. 

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Sara, Lara y Alicia en la plaza de España
F. C.

Poco después llegaron Johnny y Paula con su pandilla, adjudicándose otra de las bancadas sobre las 17.30 horas. “Queríamos estar sentados y trajimos provisiones, con agua y comida para pasar la tarde; tuvimos algo de espera, pero mereció la pena”, apuntan, sumándose a que el equipo le marque tres a Argentina. “Fácil, sin sufrir”, deseaban. 

Eyelén, Sindi, David y Sheila, con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, no tienen recuerdos de la final de 2010, así que cuando se enteraron de que iba a instalarse la pantalla gigante, “teníamos que venir sí o sí”. En su caso, prefirieron estar de pie, pero llegando a las seis consiguieron situarse en primera fila para ver la pantalla de cerca y no perderse nada. Como la mayoría, apuestan por un 3-1 o un 2-1. 

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Johnny y Paula, a la derecha, con el resto de su pandilla
F. C.

Sin embargo, no todo el mundo iba con ‘La Roja’. Es el caso de Mari Díaz que, aunque confesaba que era la favorita, deseaba que el triunfo se lo llevase Argentina por “recoger a miles y miles de gallegos”. Además, Pamela, de origen venezolano, lucía sin complejos la albiceleste con el diez de Messi.

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