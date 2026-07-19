El Consello da Avogacía Galega apela a la ‘prudencia’ en el conflicto en el colegio local

Las elecciones se celebraron el 30 de junio en la sede del colegio Jorge Meis

El Consello da Avogacía Galega hace un llamamiento a la “prudencia informativa” en lo que respecta al expediente de las elecciones a la junta directiva del Colegio de Avogados de Ferrol, cuyos resultados han sido recurridos e impugnados por las dos candidaturas en liza.

El órgano explica que los recursos interpuestos “están sendo tramitados por este Consello”, que es, recalcan, el “legalmente competente para resolvelos conforme ao procedemento establecido e con audiencia de todas as persoas interesadas”.

En ese sentido, defiende que el pleno adoptó “as medidas provisionais necesarias para preservar a integridade de toda a documentación electoral, que quedará depositada e custodiada baixo a fe do propio Consello, con intervención de representantes das dúas candidaturas”, para asegurar que la resolución “que finalmente se dite poida ser plenamente efectiva”. Además, apuntan que las medidas solo afectan a parte de los cargos electos, de modo que los restantes “tomarán posesión na data prevista, polo que o funcionamento ordinario do colexio queda plenamente garantido”.

Por último, el Consello explica que las alegaciones e impugnaciones “forman parte do normal exercicio dos dereitos que asisten a todos os candidatos”.