Desayunos, vermú, 'tardeo' y primeras copas en Crema Galiano, que abre este lunes sus puertas en Ferrol

Gala Varela y Yeimer Palma, de Crema Galiano Daniel Alexandre

Crema Galiano –esquina con Carmen– está ya preparado, tras una profunda reforma, para abrir sus puertas. Será este lunes a partir de las 17.00 horas y, como dice su responsable, Yeimer Palma –llevará el negocio junto con su pareja, Gala Varela–, nace con el objetivo de convertirse en un local de referencia en el barrio, con un horario de 7.00 a 23.00 horas de lunes a jueves y dos horas más de alargue en el cierre los viernes y sábados.

El relieve del techo de la Cafetería Galiano permanece en el nuevo local Daniel Alexandre

“Queremos ser cafetería de desayunos, de vermú, de ‘tardeo’ y también la primera copa antes de bajar a Magdalena y Pardo Bajo los fines de semana”. El local, totalmente reformado pero conservando las características molduras del techo, no tardará en hacerse un hueco en la agenda hostelera.