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Ferrol

Desayunos, vermú, 'tardeo' y primeras copas en Crema Galiano, que abre este lunes sus puertas en Ferrol

Dos emprendedores están al frente de un negocio que transforma la esencia del antiguo Café Galiano

Redacción Ferrol
19/07/2026 05:00
Crema Galiano
Gala Varela y Yeimer Palma, de Crema Galiano
Daniel Alexandre
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Crema Galiano –esquina con Carmen– está ya preparado, tras una profunda reforma, para abrir sus puertas. Será este lunes a partir de las 17.00 horas y, como dice su responsable, Yeimer Palma –llevará el negocio junto con su pareja, Gala Varela–, nace con el objetivo de convertirse en un local de referencia en el barrio, con un horario de 7.00 a 23.00 horas de lunes a jueves y dos horas más de alargue en el cierre los viernes y sábados. 

Crema Galiano
El relieve del techo de la Cafetería Galiano permanece en el nuevo local
Daniel Alexandre

“Queremos ser cafetería de desayunos, de vermú, de ‘tardeo’ y también la primera copa antes de bajar a Magdalena y Pardo Bajo los fines de semana”. El local, totalmente reformado pero conservando las características molduras del techo, no tardará en hacerse un hueco en la agenda hostelera.

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