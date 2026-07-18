Un total de 363 militantes del PSOE local eligen este domingo entre Ángel Mato y Eva Martínez

Martínez y Mato, con Rafael Beceiro y Montse Dopico en el centro, en imagen de archivo de un pleno municipal Emilio Cortizas

La militancia de la Agrupación Socialista de Ferrol decide este domingo la persona candidata a la Alcaldía de la ciudad en los comicios locales del 23 de mayo de 2027.

Los 363 afiliados y afiliadas al PSdeG-PSOE de la ciudad con derecho a voto tendrán que elegir entre las dos personas que dieron el paso y consiguieron los avales necesarios: el actual secretario general, Ángel Mato, y la exconcejala Eva Martínez.

Los votantes están llamados a depositar su papeleta en la urna de la Casa do Pobo, en la calle del Carmen, entre las 10.00 y las 20.00 horas, momento en el que comenzará el recuento y se desvelará el nombre del la persona ganadora.

Sea quien sea, el candidato elegido será el tercero de las principales formaciones políticas de la ciudad con al cabeza de lista cerrado. El primero, como se recordará, fue el del BNG, Mon Fernández Alfonzo, a principios del pasado mes de junio, y el segundo, este viernes, José Manuel Rey Varela, que optará a la reelección tras ser designado por Alberto Núñez Feijóo.