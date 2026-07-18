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Ferrol

Últimos días para proponer talleres culturales en el Campus Industrial de Ferrol

Según la UDC, las entidades podrán presentar sus ideas hasta el próximo viernes 24 de julio a las 14.00 horas

Redacción .
Redacción .
18/07/2026 21:17
Los obradoiros estarán dirigidos a la comunidad universitaria y al público general
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La Universidade da Coruña (UDC) recordó que continúa abierto el plazo para presentar propuestas de diseño e impartición de los talleres culturales que conformarán la programación del próximo curso académico en el Campus Industrial de Ferrol.

Según la institución, las entidades interesadas podrán trasladar sus ideas hasta el próximo viernes 24 a las 14.00 horas. En concreto, las solicitudes deberán contar con una memoria que describa el contenido y objetivos del obradoiro, cómo se planificarán las sesiones y el currículum de quienes vayan a formar parte del equipo docente, además del resto de documentación administrativa que exige la propia convocatoria.

Más allá de esto, desde la UDC señalaron que las sugerencias podrán incluír diferentes tipos de actividades que tengan algún tipo de relación con la escritura, el teatro, la danza, la fotografía, la música o cualquier otra disciplina artística que pueda interesar tanto a la comunidad universitaria como al público general.

En cuanto a los talleres, estos podrán ser de dos tipos: los estructurales de formación progresiva –de 60 horas de duración y centrados en la adquisición de competencias y en el desarrollo de proyectos o procesos creativos– y los de propuesta libre, que no podrán superar las 30 horas. En este último caso, se deberán orientar a aspectos como la introducción de nuevas disciplinas o la experimentación.

Por último, desde la Universidade da Coruña esperan que todas las asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas interesadas se animen a presentar sus diferentes propuestas. Todas aquellas que deseen obtener más información sobre los requisitos, podrán contactar con el Área de Cultura de la UDC enviando un correo electrónico a cultura.ferrol@udc.es o, en su defecto, llamando al número de teléfono 881 01 36 97.

La recepción se celebró este mismo lunes en el área universitaria local de la UDC

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