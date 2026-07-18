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Ferrol

Rueda reivindica a los “sete magníficos” candidatos del PP en las ciudades

Lo hizo en la presentación de las candidaturas de toda España que presidió Feijóo en Santiago

Redacción Ferrol
18/07/2026 21:34
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Rueda y Feijóo con los candidatos de las siete ciudades gallegas, entre ellos Rey Varela, este sábado en la Cidade da Cultura
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El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, reivindicó este sábado en la Cidade da Cultura a los candidatos a las Alcaldías de las siete urbes en un acto que, con el título de ‘Máis cerca’, puso en valor el trabajo de todos ellos. De Rey Varela dijo que “colleu unha cidade que necesitaba volver acender o motor e ilusionarse”.

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