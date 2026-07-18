Rueda reivindica a los “sete magníficos” candidatos del PP en las ciudades

Rueda y Feijóo con los candidatos de las siete ciudades gallegas, entre ellos Rey Varela, este sábado en la Cidade da Cultura Cedida

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, reivindicó este sábado en la Cidade da Cultura a los candidatos a las Alcaldías de las siete urbes en un acto que, con el título de ‘Máis cerca’, puso en valor el trabajo de todos ellos. De Rey Varela dijo que “colleu unha cidade que necesitaba volver acender o motor e ilusionarse”.