Ferrol
Rueda reivindica a los “sete magníficos” candidatos del PP en las ciudades
Lo hizo en la presentación de las candidaturas de toda España que presidió Feijóo en Santiago
El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, reivindicó este sábado en la Cidade da Cultura a los candidatos a las Alcaldías de las siete urbes en un acto que, con el título de ‘Máis cerca’, puso en valor el trabajo de todos ellos. De Rey Varela dijo que “colleu unha cidade que necesitaba volver acender o motor e ilusionarse”.