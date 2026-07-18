Pilar Feal Rodríguez, homenajeada por su jubilación en el Centro Cultural Universitario

La Universidade da Coruña quiso agradecerle a Feal Rodríguez su labor Cedida

El Campus Industrial de Ferrol se convirtió el pasado jueves en el lugar elegido por la Universidade da Coruña para homenajear a Pilar Feal Rodríguez con motivo de su jubilación.

La profesional, dedicada durante más de 25 años a asesorar y acompañar a los estudiantes en su incorporación al mercado de trabajo, participó activamente en las primeras ferias de empleo de la institución. En ella formó parte del Servizo de Orientación Laboral, además de haber estado vinculada a la Unidade de Emprego, que depende actualmente de la Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade –con sede en el Edificio de Apoio ao Estudo–.

Según la Universidade da Coruña (UDC), fue en este último servicio donde contribuyó al desarrollo de programas de inserción y empleabilidad, prestando apoyo a miles de estudiantes y personas tituladas.

Por ello, la sala de exposiciones del Centro Cultural Universitario albergó un acto en el que participaron los compañeros y compañeras que han trabajado todo este tiempo con Feal Rodríguez, quien se incorporó a la institución como trabajadora en el año 1998.

Debido a su trayectoria, tanto la UDC como el personal del propio Campus Industrial de Ferrol quisieron agradecerle su labor y desearle una feliz jubilación.