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Ferrol

La 'Álvaro de Bazán' anima a la Selección desde el Pacífico

La F-101, que se encuentra inmersa en el ejercicio naval más importante del mundo, quiso motivar a 'La Roja'

Redacción
18/07/2026 12:44
Captura de pantalla del vídeo difundido por la Armada
Captura de pantalla del vídeo difundido por la Armada
Armada
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"Desde la fragata 'Álvaro de Bazán', navegando por aguas del Pacífico, queremos desearle toda la suerte del mundo a la Selección Española en su final con Argentina. ¡Vamos, España!".

Este ha sido el mensaje trasladado por el comandante de la F-101, el capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz, en nombre de toda la dotación del buque con base en Ferrol que se encuentra realizando el despliegue naval de entrenamiento de guerra marítima multinacional más grande del mundo, el 'Rimpac'.

Después de su intervención, en el vídeo que ha publicado la Armada en sus redes sociales, aparece también el 'Juan Sebastián de Elcano', que está finalizando su crucero de instrucción y vuelve a casa por el Atlántico, queriendo felicitar a 'La Roja' por llegar a la final y también por su "esfuerzo, entrega y por hacernos disfrutar a toda España". 

Más hitos

En la navegación de la F-101, que concluirá todavía hacia finales de octubre, se siguen cumpliendo diversos hitos. Así, según informó la Armada, acaba de realizar un reabastecimiento en la mar junto al 'MV Asterix' de la marina canadiense, "una maniobra que refuerza la interoperabilidad y la cooperación entre aliadas".

Asimismo, la 'Álvaro de Bazán' ha demostrado que "la preparación es nuestra mejor arma". De este modo, explican que, en el contexto del 'Rimpac', se ha procedido al lanzamiento de un misil 'Harpoon' que "refleja el nivel de su dotación siempre lista para demostrar que estamos entre los mejores", añade la Armada.

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