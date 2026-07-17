Una fiesta-tardeo con churrasco y alitas para ver la final del Mundial en Caranza

Público en la pantalla colocada en el Cantón durante la semifinal Emilio Cortizas

Este domingo 19, el campo de la fiesta de Caranza volverá a la actividad con el 'tardeo' que organiza la comisión en colaboración con El Jardín, donde se colocará una pantalla gigante para ver a la Selección.

A partir de las 18.00 horas está previsto que empiecen a servirse raciones de churrasco (12 euros) y de alitas (6 euros), que se podrán disfrutar con la amenización musical del DJ Cris Ramos, de 18.30 a 20.00. A continuación, vecinos y allegados están invitados a ver todos juntos la final del Mundial de fútbol.