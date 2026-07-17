Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caranza

Se cancela la fiesta-tardeo con churrasco y alitas para ver la final del Mundial en Caranza

Estaba previsto que el DJ Cris Ramos caldeara el ambiente hasta las 20.00 horas, pero el evento acaba de ser anulado por motivos ajenos a la organización

Redacción
17/07/2026 13:53
Público en la pantalla colocada en el Cantón durante la semifinal
Público en la pantalla colocada en el Cantón durante la semifinal
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este domingo 19, estaba previsto que el campo de la fiesta de Caranza volviese a la actividad con el 'tardeo' que proponía la comisión en colaboración con El Jardín, donde se colocaría una pantalla gigante para ver a la Selección. No obstante, el evento acaba de ser cancelado por motivos ajenos a la organización.

La idea era servir raciones de churrasco (12 euros) y de alitas (6 euros) con la amenización musical del DJ Cris Ramos, de 18.30 a 20.00. A continuación, vecinos y allegados fueron invitados a ver todos juntos la final del Mundial de fútbol en el barrio, un plan que no llegará a cumplirse por carecer de personal de vigilancia para el evento, según comunicaron desde la comisión de fiestas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620