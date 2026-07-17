Se cancela la fiesta-tardeo con churrasco y alitas para ver la final del Mundial en Caranza

Público en la pantalla colocada en el Cantón durante la semifinal Emilio Cortizas

Este domingo 19, estaba previsto que el campo de la fiesta de Caranza volviese a la actividad con el 'tardeo' que proponía la comisión en colaboración con El Jardín, donde se colocaría una pantalla gigante para ver a la Selección. No obstante, el evento acaba de ser cancelado por motivos ajenos a la organización.

La idea era servir raciones de churrasco (12 euros) y de alitas (6 euros) con la amenización musical del DJ Cris Ramos, de 18.30 a 20.00. A continuación, vecinos y allegados fueron invitados a ver todos juntos la final del Mundial de fútbol en el barrio, un plan que no llegará a cumplirse por carecer de personal de vigilancia para el evento, según comunicaron desde la comisión de fiestas.