Rey Varela confirma que será el candidato del PP para Ferrol

El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, ha anunciado este viernes que será el candidato del PP para tratar de revalidar la Alcaldía de Ferrol en los comicios locales de mayo de 2027. En un vídeo difundido en sus redes sociales, informaba de que había sido designado por el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, para “seguir transformando nuestra ciudad”.

Explicó que “hace cuatro años tomaba la decisión de presentarme, junto a todos vosotros, para que superáramos años de crisis, de líos entre partidos y enfrentamientos internos y, en torno a un gran proyecto de ciudad, pensásemos en el presente y sobre todo en el futuro”.

Continúa Rey Varela diciendo que su impulso fue “hacer realidad un sueño que me llevó a dedicar mi vida a Ferrol” para que “nuestros hijos no se tuviesen que ir de aquí buscando oportunidades” y que conseguir que en la ciudad, parafraseando a Los Limones, “perder no fuese lo normal”.

Ahora, valora, está en marcha “un gran proyecto de transformación” y la urbe “es más grande, tiene más población, más empleo y proyectos de inversión en marcha”.

“Pero, sobre todo, hoy Ferrol es más grande en el orgullo que sentimos todos los ferrolanos por nuestra ciudad en nuestros corazones”, asegura el ya candidato popular, rescatando de nuevo el lema de su campaña de 2023, ese “opa Ferrol” que ahora viene acompañado de la promesa de “seguir trabajando cada día para seguir creciendo”.

Y hacerlo, ha dicho el popular, “con nuestros aciertos y nuestros errores, pero, sobre todo, escuchando a nuestros vecinos y rectificando cuando tenemos que rectificar”.

En este sentido, confirma que “hoy vuelvo a dar un paso al frente” en su compromiso por la ciudad, que “no puede pararse ahora y porque el éxito de Ferrol nos permitirá que el cambio de España esté más cerca”.

Finalmente, Rey Varela emplaza a los suyos este sábado en la Cidade da Cultura de Santiago, donde Feijóo presentará a los candidatos del PP de las ciudades gallegas. Con esta confirmación y la del BNG con Mon Fernández, resta saber el cabeza de lista socialista, que saldrá de las primarias de este domingo, y el de FeC.