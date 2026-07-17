Pantalla gigante para la final del Mundial en la plaza de España: así será el gran dispositivo de seguridad en Ferrol

El Concello ha decidido pasar el evento a la plaza de España porque la de la Constitución se quedó pequeña Emilio Cortizas

La final del Mundial que enfrentará este domingo al combinado español contra Argentina (21.00 horas) contará de nuevo con una pantalla gigante para que la ciudadanía que lo desee pueda seguir la cita en las calles de Ferrol.

Nuevamente el Concello apostará por crear este espacio comunitario, pero no será esta vez en la plaza de la Constitución, como ocurrió en la semifinal, sino en la de España, de mayores dimensiones, para permitir la entrada de más gente y salvaguardar la seguridad de los asistentes.

Además de instalarse un monitor más grande, con medidas de seis metros por cuatro, desde las 19.00 horas ya se irá creando ambiente con la pinchada de DJ Robinson Ramos, que contribuirá a animar al personal en las dos horas previas al pitido inicial.

Seguridad ante todo

Desde el Concello la prioridad, además de proporcionar un espacio común para animar a la Selección, pasa por garantizar la seguridad de quienes se acerquen a disfrutar de la cita, por lo que se desplegará en el espacio un operativo sin precedentes.

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De este modo, se instalará un perímetro vallado alrededor del espacio con capacidad para unas 6.000 personas. Contará con controles de acceso en dos puntos: al inicio de la calle Galiano y en el lateral de Recimil, a la altura de la plaza de Sevilla.

En esas entradas no se permitirá acceder con objetos prohibidos, como las bebidas alcohólicas o los recipientes de cristal. A mayores, se instalará en la Oficina de Turismo un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar a todos los servicios de emergencia y seguridad. La pantalla estará instalada en la entrada de la carretera de Castilla, sobre el túnel.

El equipo que velará por el correcto desarrollo del evento estará formado por la Policía Local y Nacional, la Unidade de Intervención Policial (UIP), Bomberos y Protección Civil.