Navantia coloca este lunes la quilla de la ‘Menéndez de Avilés’ en un acto de perfil bajo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en abril del año pasado Jorge Meis

Navantia Ferrol acogerá este lunes, alrededor de las 13.00 horas, el acto de puesta de quilla de la tercera unidad de la clase de fragatas F-110, la ‘Menéndez de Avilés’, que el grupo naval construye para la Armada española. A diferencia de los hitos anteriores, la austeridad será la protagonista, pues no habrá representación institucional y tampoco más responsables que los de Navantia y el cliente. Además, el hecho de que haya comenzado el periodo vacacional para gran parte de la plantilla (ayer viernes) es indicativo del tipo de acto que buscan las partes.

Esta puesta en escena contrasta con la del 25 de abril del año pasado, cuando contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de otras autoridades civiles y militares que acudieron no solo a la puesta de quilla de la F-112, la ‘Roger de Lauria’, sino también al inicio de la producción (el clásico corte de chapa( de la F-113 que el lunes alcanzará un nuevo hito en su fabricación.

Los preparativos ya están cerrados en la grada 2, donde tendrá lugar la colocación del bloque 212 de la futura fragata de la Armada española, un paso más en el desarrollo de un programa que, pese a los conflictos laborales que se han producido en los últimos años, está cumpliendo los plazos fijados de inicio.

Aunque no hay un posicionamiento oficial, fuentes consultadas por este periódico señalan que las protestas de la semana pasada en Pazo Libunca y el malestar que existe en la parte social por su escasa participación en la elaboración del plan estratégico para el periodo 2026-2029 estarían detrás de la decisión de Navantia de optar por un formato más casero para este acto que de siempre se celebró de una manera más o menos fastuosa, pero siempre con una proyección pública.

Ahora, con el inicio de las vacaciones se abre un periodo de cierta calma en el que, no obstante, deberán madurar algunas cuestiones que quedaron en el tintero, como la convocatoria de 50 nuevas plazas para el astillero de Ferrol.