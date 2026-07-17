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SGHN

La pesca de ballenas en nuestras costas, este sábado en el Museo de Historia Natural

El investigador de la Universidad de Barcelona Álex Aguilar será el encargado de conducir la sesión

Redacción
17/07/2026 22:17
El Museo de Historia Natural situado en Canido
Una de las piezas que se exhiben en el Museo de Historia Natural de Ferrol
Juan Rey-Cabarcos
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Este sábado 18, a partir de las 12.00 horas en el Museo de Historia Natural de Ferrol, el investigador y profesor en la Universidad de Barcelona Álex Aguilar impartirá la conferencia ‘Mil años de pesca de la ballena en nuestras costas’, antes de realizar una presentación breve del libro que firma sobre este mismo tema junto a Max Aguilar.

En el encuentro, el ponente ofrecerá una retrospectiva de la caza de estos cetáceos en el litoral gallego, atendiendo a la historia de la actividad y su industria.

A continuación, Álex Aguilar presentará ‘La huella ballenera en el norte de la península ibérica’, un libro ilustrado que profundiza en los lugares donde sobrevive claramente el rastro de este pasado.

La caza de ballenas en el norte peninsular centrará una nueva presentación literaria en el Museo de Historia Natural de Ferrol

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