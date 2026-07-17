La Asociación Vecinal de Covas urge a la Diputación que limpie la maleza en la carretera

Las malas hierbas han ido creciendo por toda la acera Cedida

La vecindad de la parroquia ferrolana de Covas ha alzado en la voz en los últimos días para denunciar dejadez en el mantenimiento de la carretera principal que transcurre a lo largo de toda la zona, la DP-3603, una vía dependiente de la Diputación de A Coruña cuyos márgenes se están volviendo intransitables.

Así lo confirman desde la Asociación Vecinal Santa Comba, preguntándose, irónicamente, “cuándo tienen previsto la limpieza de la maleza que invade las aceras” y denunciando que “a estas alturas del año, y con la cantidad de gente que hay en estos momentos aquí, en muchos casos ni se puede transitar por ellas”, describen.

En este sentido, demandan que el ente provincial ejecute el mantenimiento del que es responsable como administración propietaria del vial “a la mayor brevedad posible”, mostrando algunas fotografías en las que se ve claramente cómo las malas hierbas se han ido abriendo paso hasta dejar únicamente un sendero para que transite una persona, como mucho.

A mayores, inciden en que otros lugares de la parroquia, como el Camiño Vello, presentan igualmente un estado “preocupante” porque los desbroces que se han efectuado no han sido suficientes, reclamando también actuaciones allí.