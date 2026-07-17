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Ferrol

Ferrol y Narón reciben con los brazos abiertos a los saharauis que pasarán aquí el verano

Ambos municipios les han brindado una bienvenida institucional

Redacción
17/07/2026 21:13
Recepción de los saharauis este jueves en el concello naronés
Recepción de los saharauis este jueves en el concello naronés
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Un año más las familias de Ferrolterra muestran su solidaridad con niños y niñas que necesitan salir de los campamentos argelinos de Tinduf, en los que viven como consecuencia de su situación de refugiados saharauis

Precisamente, con el objetivo de evitarles un verano a las altas temperaturas que se registran en la zona y que puedan conocer otras realidades, el programa 'Vacacións en Paz' vuelve a desplegarse estos meses de julio o agosto en Ferrol y Narón.

Regresa de la mano de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), que responde a la petición expresa del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Durante su experiencia podrán perfeccionar el idioma y someterse a evaluaciones médicas.

La alcaldesa naronesa, Marián Ferreiro, recibió este jueves a las familias acogedoras y a tres niños y dos niñas del Sáhara que pasarán estas semanas en el municipio. A la recepción asistió también la concejala de Benestar Social, María Lorenzo, y los portavoces de los grupos municipales.

Recepción de niños saharauis en el Concello
Famlias, pequeños y concejales durante la recepción de este viernes en Ferrol
Emilio Cortizas

En el caso de Ferrol, el alcalde Rey Varela les dio la bienvenida este viernes junto a parte de la corporación municipal. En la ciudad naval están durante el estío igualmente cinco criaturas, pero una de ellas no pudo acudir al acto, que se celebró en el Salón de Recepciones y culminó con la actuación de Magic Mateo.

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