Elegancia y operatividad para convertir en 'gastromercado' la Pescadería de Ucha

La concejala de Urbanismo explicando al alcalde algunos de los pormenores de la intervención en la visita de este viernes Emilio Cortizas

Las obras que están transformando la Pescadería de Ucha en el primer 'gastromercado' de Ferrol llegarán a su fin la semana próxima. Así lo ha anunciado el alcalde, José Manuel Rey Varela, en la visita que estuvo realizando por las instalaciones en la mañana de este viernes, junto a las concejalas de Urbanismo y Mercados, Blanca García y Maica García.

"Apostamos polo comercio local e por un mercado que continúa sendo un punto de encontro para veciños, comerciantes e visitantes", trasladó el regidor, explicando que precisamente ese era el objetivo principal de la intervención, que está llamada a dinamizar la actividad económica y social en A Magdalena, mejorando las ubicaciones de los placeros y sumando un puesto de degustación con área de cocina.

"O 'gastromercado' reforzará o carácter comercial, pero tamén a experiencia de quen visita este emblemático edificio", valoró Rey Varela sobre unos trabajos en los que se están invirtiendo 326.647,01 euros por parte del propio Concello con la financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia.

Los detalles

La intervención, explican desde el Consistorio, mantiene la esencia del edificio centenario respetando su estructura y su diseño. El mayor cambio se registra en su interior, puesto que se ha liberado el espacio central trasladando los puestos a los laterales y dejando esa zona para instalar bancos al mismo nivel y derribar las barreras arquitectónicas.

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Se recuperó la cubierta interior como elemento principal del espacio, realzando las cerchas, y se delimitó una zona de cocina y otra de consumo, además de otras de información y taquillas. Además, las puertas serán automáticas en las orientadas el norte y al este, sin modificar la de madera de la fachada sur.

En cuanto al mobiliario fijo del espacio central, explica el Concello que estará compuesto de "amplas bancadas, pequenas xardineiras e varandas delimitadoras" que servirán para organizar los dos flujos existentes en el recinto: los pasillos de consumo (en los laterales, para acceder a los puestos) y el turístico, que será central y recorre la nave a lo largo.