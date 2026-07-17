El empleo industrial en Ferrolterra se estabiliza en los 10.000 trabajadores

Empleados del astillero, en abril pasado, durante la puesta de quilla de la F-112 Jorge Meis

La industria y la construcción, los dos sectores que más están empujando en el crecimiento económico de Ferrolterra, han tomado en los últimos meses caminos diferentes. Si en el caso de las actividades relacionadas con la vivienda y el mundo inmobiliario se está produciendo ahora mismo una expansión sin precedentes –cabe recordar que del total de las nuevas empresas que se registran cada mes, entre un tercio y el 40% tienen que ver con las reformas, la construcción y la compraventa de bienes de este tipo–, la industria está técnicamente estancada –perdió 50 afiliaciones– por primera vez desde la irrupción de la pandemia.

Los datos del Instituto Galego de Estatística –IGE– sobre el empleo industrial reflejan 10.007 puestos de trabajo de tipo industrial, perdiendo peso –poco, pero perdiendo– con respecto al año anterior. Esta recesión no se producía desde 2018. Entonces, en los 20 municipios de Ferrolterra había 10.180 personas cotizando en alguna de las actividades industriales y, en los tres años siguientes –antes de la pandemia se anunció, a finales de 2019, el cierre de la central térmica, que también tuvo su efecto, y el de Poligal, en A Gándara–, se perdieron más de 1.300 puestos de trabajo, quedándose en los 8.855 de junio de 2021, la cifra más baja desde que existen registros –2011–.

A partir de ahí, la tendencia cambió. La firma del contrato de construcción de las fragatas F-110 para la Armada española, la consecución de varios contratos de eólica marina en Fene, con la creación de un consorcio con la asturiana Windar, y toda la industria complementaria asociada permitieron pisar el acelerador de la creación de empleos en el sector secundario. En 2022 se habían creado más de 200 empleos –9.068–, un año después eran otros dos centenares más y al ejercicio siguiente se superaron los 9.600 hasta los 10.067 del final de la primavera del año pasado.

El parón de la eólica marina en Navantia Fene, que hace apenas dos meses observó la partida de las últimas jackets, es determinante en este estancamiento que no va a más por la fortaleza de la nueva construcción en Navantia Ferrol. Hay cada vez una demanda mayor en la factoría ferrolana, pues ya se está alcanzando la “meseta” de empleo que se mantendrá hasta, al menos, comienzos de la próxima década. La antigua Astano está en una parálisis total, como recuerdan los sindicatos, y la perspectiva es que así se mantengan durante los próximos meses. Incluso si ahora se anuncia un nuevo contrato –hay varios frentes abiertos que no acaban de materializarse–, su desarrollo efectivo tardaría meses en hacerse realidad. La política de Estados Unidos en relación con las energías renovables, que ha cambiado desde las últimas elecciones a la Casa Blanca, ha tenido una influencia que no es menor, como también un contexto geopolítico más inestable en general.

Hay otras causas más locales. Por ejemplo, el cierre de Einsa, en As Pontes, que se llevó por delante más de un centenar de puestos de trabajo el verano pasado. Es cierto que la actividad no se paralizó del todo en este tiempo y que se abre un nuevo horizonte para las instalaciones con su compra por parte de Xestur para que SAIC pueda instalar allí el centro productivo que complementará la fábrica del puerto exterior de Caneliñas, pero, aun con eso, la realidad es que el impacto en la industria de la comarca del Eume ha lastrado el crecimiento sostenido por nuevos proyectos empresariales.

A pesar de este compás de espera, las tres comarcas de Ferrolterra están por encima del conjunto de la provincia de A Coruña en porcentaje de empleo industrial, aunque lejos del 20% que aspiran a alcanzar las administraciones gallega y central. En Eume es donde hay más puestos de trabajo de este sector en relación con el total –17,3%–, seguida de la de Ferrol –15,1– y, por último, Ortegal, con 12,6–. En Galicia, el 13,7% del empleo es industrial.