El artista turolense Hugo Saliente Gil inaugura este sábado ‘Sumidera’ en Sarao

Hugo Saliente Gil cerró este mes otra muestra diferente en Granada La Escondida

La galería de arte Sarao, en la carretera de Catabois, inaugura hoy, a las 12.30 horas, una nueva muestra que da el relevo a la exposición de Jon Amorrortu ‘Ecos en la orilla’. Hugo Saliente Gil (Teruel, 2003) es el autor de ‘Sumidera’, la propuesta que se acercará a la sala ferrolana antes de seguir, en los meses consecutivos, su recorrido por otros puntos de España de tanto prestigio como el Konvent Zero (Barcelona), la Fundación Española de Renaturalización–Rewilding Spain (Madrid) y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera (Donostia-San Sebastián).

En ‘Sumidera’, Hugo Saliente Gil colabora con Chet Felix para invitar al público a entrar en un universo en el que los objetos pierden su rigidez, donde el agua puede fluir, filtrarse o estancarse. Así, este trabajo habla de la imposibilidad de alejarse de los sistemas que se habitan.

Horario

La nueva muestra de Sarao Gallery coincide con el cambio al horario de verano (de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00). También se puede visitar la exposición reservando cita por correo o en el 625 960 787.