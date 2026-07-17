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Ferrol

Detenido en Narón un hombre en busca y captura que se dio a la fuga desde Ferrol

Circulaba de manera errática en una furgoneta por la carretera de Castilla, dando positivo en cocaína

Redacción
17/07/2026 12:28
Imagen de archivo de la carretera de Castilla
Imagen de archivo de la carretera de Castilla
Jorge Meis
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Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron esta madrugada a un hombre sobre el que pesaban dos órdenes de busca y captura. Tal y como explican desde el Concello, una patrulla dio el alto de madrugada (en torno a las 04.00 horas de este viernes) a una furgoneta que circulaba de manera errática por la carretera de Castilla.

Fue entonces cuando el conductor hizo caso omiso de las indicaciones del cuerpo policial y emprendió la huida. La persecución culminó en el vecino municipio de Narón, concretamente, en la zona de Vilallonte, en la parroquia de Sedes. Allí el fugitivo perdió el control de la furgoneta, saliéndose de la vía y siendo detenido por los agentes.

Tras su identificación, la Policía comprobó que había dos órdenes de busca, detención e ingreso en prisión, "ademais doutras múltiples requisitorias xudiciais", explican desde el Consistorio.

El hombre dio positivo en la prueba de detección de cocaína y carecía de permiso para conducir.

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