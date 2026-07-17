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De veraneo

Baiuca y cuatro proyectos más estrenan en tierra el Nachiños Fest

El festival desvela las actuaciones por día, que tendrán lugar del 13 al 15 de agosto en el puerto de Curuxeiras

Redacción
17/07/2026 21:53
El festival se trasladó el año pasado al puerto de Ferrol, donde se encuentran en la imagen Bonita y Sabrosa, sobre el escenario-bus
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Juan Rey-Cabarcos
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La organización del Nachiños Fest, el festival de música ferrolano que el año pasado renació en una nueva localización e incorporando la novedad de los conciertos a bordo de la lancha de Mugardos, anuncia el reparto de actuaciones por días. Entre el jueves 13 y el sábado 15 del próximo mes de agosto, el evento celebrará su séptima edición, que en tierra será inaugurada por un cartel encabezado por Baiuca, uno de los artistas gallegos más consolidados de los últimos años.

Por segundo año consecutivo, el primer escenario del Nachiños Fest se situará en plena ría. Si el año pasado fue 9Louro, de Muros, el encargado de estrenar esta iniciativa, en esta ocasión será el artista local Coke Couto el protagonista del jueves 13, que se lucirá en una embarcación completamente llena, con las entradas agotadas ya.

Curuxeiras

Al día siguiente, en el puerto de Ferrol, además de Baiuca actuarán otros cuatro proyectos: Puño Dragón, un grupo de rock asturiano con una esencia única; Pavlenha, cantante de Ponferrada pero afincado en Madrid que se caracteriza por un sonido orgánico en el que explora los límites del folk-pop; Hydn, considerada la nueva gran estrella del panorama urbano gallego, esta artista protagonizará el concierto Vibra Mahou, y para terminar, cerrará la jornada Grande Osso, un popular dúo de DJ gallegos.

El sábado 15, el Nachiños se despedirá con uno de sus grandes reclamos, The Rapants, con el ritmo de La Milagrosa, la electrónica vanguardista de Eris Mackenzie, el pulso caribeño de Raze y DJ Flaca para poner las últimas notas musicales. Las entradas para estas dos jornadas principales del evento se encuentran en este momento en el tercer tramo de precios, por 50 euros más gastos de gestión.

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