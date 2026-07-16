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Diario de Ferrol

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Ferrol

Vicente Araguas: “En todas as miñas obras sempre hai unha parte autobiográfica”

O escritor nedés presenta este venres ‘Quisiera echarte más de menos (pero no puedo)” –Sial/Pigmalión–, a súa segunda novela en lingua castelá

X. Fandiño
X. Fandiño
16/07/2026 23:16
Vicente Araguas
Vicente Araguas, este mércores no exterior do Jofre co Dique da Campana ao fondo
Emilio Cortizas
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A memoria dun pasado que non sempre foi mellor está na cerna da última novela de Vicente Araguas, ‘Quisiera echarte más de menos (pero no puedo)’ que vén de publicar a editorial Sial/Pigmalión. É a segunda en castelán do escritor nedés, que a presenta este venres, ás 19.30 horas, na Central Librera de Dolores na compaña de Eduardo Fra.

O texto estivo a macerar durante máis dunha década... 

Quince anos. Escribina hai quince anos e tardei tanto, entre outras cousas, para non ferir susceptibilidades porque hai xente que se pode dar por aludida. É unha novela en clave protagonizada por Fando, un personaxe meu que xa está noutras novelas e que haberá quen pense que son eu, pero sempre digo como Flaubert cando lle preguntaban por ‘Madame Bovary’: ‘Bovary c’est moi’. O mesmo que en ‘Través do trebón’, que houbo quen quixo ver en Vitolo a meu pai... Fando é profesor no estranxeiro e ten unha historia amorosa cunha muller que é abducida por un grupúsculo revolucionario daqueles tan minoritarios que había a finais dos 60 e comezos dos 70.

Aínda así, a pregunta sobre a carga autobiográfica é obrigada... 

A parte é a que eu poño en todas as miñas obras. En todas elas sempre poño moito porque son autor realista, deixando aparte certa fantasía que podes botar, como facía o señor Vicetto, a quen cada día quero máis. Eu son un home de paixóns e agora fiquei namorado deste home. De todos os xeitos, que a xente non se confunda: Fando son eu, como tamén son Vitolo e todos os personaxes meus que teñen cousas miñas. E aí está Ferrol (Asteleiro), Levítica (Santiago) e Cristalia (A Coruña)...

Pódese dicir que é un relato de contas pendentes?

Pasamos a vida enteira axustando contas coa vida. Vinganza? Non hai ningunha; ao revés: aí hai un rapaz namorado a quen a moza deixa abandonado. Máis que axustar contas, eu diría como Antonio Machado: ‘Se canta lo que se pierde’. Sempre é así: trátese dun amor, dunha cidade, dunha vida... Por esa regra de tres, cada vez que falo de Ferrol estaría axustando contas con ela, e non é así. Cando escribo desta cidade estou axustando a polainiña de amor por ela: ameina, amoume, deixoume nalgúns momentos, acólleme noutros... Trato de reconstruír o que foi, o pasado, o tempo, que para min é Deus, como dicía Vicetto.

Cre que pode verse tamén como unha novela xeracional? 

Si, porque Fando é da xeración do 68, está no 68 santiagués, no 68 de Voces Ceibes... A novela remata o día do enterro de Carrero Blanco.

Chegado este punto na súa traxectoria, hai moita carga de morriña no que escribe?

Non, precisamente porque son capaz de desmitificar todo aquilo. A nostalxia non é desmitificadora. Eu son un tipo moi sentimental, moi sensible e moi romántico, pero non parvo: trato de ser científico e ver o que hai de certo en todo aquilo, o que hai de utopía e o que había de farsa, pois ás veces a utopía ten moito de farsa. Había xente que detrás daqueles anceios políticos disimulaba frustracións, como nas sectas. Había nobreza porque estabamos a pelexar contra unha ditadura, pero dentro diso había o outro. Por iso admiro tanto aos Pillado e a toda esta xente: os estudantes eramos flor dun día, pero estes que estaban aquí si que o sufriron. 

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