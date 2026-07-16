Refresco musical no Solpores en Canido esta fin de semana
O sábado comezará a ritmo de Pantis e Fantasmage, reservando a Moreno Moreno para pechar a festa a partir das 22.00 horas
O ciclo musical Solpores en Canido, que propón o selo discográfico Ferror Records co financiamento do Concello de Ferrol e o apoio da Asociación Veciñal, acadará este sábado 18, no centro cívico, a súa segunda das catro datas previstas para este ano. Despois de estrear o mes pasado esta sexta edición con As Ánimas, Nebra e Amiga, desta volta serán Pantis, Fantasmage e Moreno Moreno os proxectos protagonistas dun programa que combina concertos en directo con sesións de DJ’s, co obxectivo de dar a coñecer novas e refrescantes propostas da escena local e galega.
Abrirá o encontro, ás 20.00 horas, Pantis, o proxecto de Rubén Domínguez (Telephones Rouges ou Chicharrón), caracterizado por combinar electrónica con poesía. Fantasmage collerá o testemuño ás 21.00, poñendo en escena a Andrés Magán (guitarra) e a Nico (batería e voz) coa súa mestura de xéneros como o pop, garaxe e punk. Para rematar, Moreno Moreno ofrecerá ás 22.00 un set heteroxéneo no que se pode atopar electro, disco, EBM, noise, electroclash, funky...