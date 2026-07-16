Más turistas y más gallegos que el año anterior en el balance de la oficina municipal de Ferrol
Los espacios de la plaza de España y Curuxeiras registraron un crecimiento de viajeros
Balance “moi positivo” el que registraron el pasado mes de junio las oficinas de Turismo de Ferrol, “consolidando a tendencia de crecemento rexistrada desde comezos de ano e confirmando o atractivo da cidade como destino cultural e como porta de entrada do Camiño Inglés”, traslada el Concello a través de la concejala del área, Maica García Fraga, quien confirmó que la ciudad “está de moda”.
La sede ubicada en la plaza de España atendió a un total de 1.254 personas, manteniendo un equilibrio entre peregrinos y visitantes interesados en el patrimonio, la oferta museística y el entorno natural. Del ellas, 894 fueron nacionales, siendo Galicia el principal mercado emisor con un 21,53%. Después de los gallegos, los que más llegan a la urbe lo hacen desde Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Euskadi.
Además, se registraron 360 internacionales que procedían de Italia (24,01%), Alemania, Francia, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. La mayoría de quienes pasaron por la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) tienen entre 35 y 65 años (un 44,18%) y 66 o más (35,73%).
Sus intereses principales pasan por la historia y la arquitectura (48,80%), los museos (43,94%), la naturaleza y las playas (12,60%) y el Xeodestino (6,86%). A mayores, se produjeron 567 consultas sobre alojamientos, otro dato que se suma a los anteriores para confirmar un incremento de un 9% en las personas atendidas con respecto a junio de 2025.
En cuanto al espacio portuario, ubicado en la fachada marítima, sus expertos recibieron durante el mismo mes a un total de 1.888 personas, siendo internacionales 1.713 (90,73%) y 175 del territorio estatal (9,27%). Como es habitual, al situarse cerca del albergue y al lado del kilómetro cero de la ruta jacobea, una mayoría eran peregrinos.
Los españoles registrados llegaron de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Galicia, mientras que el resto de visitantes lo hicieron desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal y Alemania, que concentraron el 59%, habiendo viajeros también desde Líbano o Armenia. Asimismo, el perfil cambia con respecto a la otra OMIT y en la de Curuxeiras son más jóvenes, de 31 a 60 años (52,01%).
García Fraga se mostró satisfecha, explicando que, si bien quienes van a hacer el Camino Inglés se quedan únicamente una noche, la tendencia ahora es la de prolongar la estancia para conocer la oferta patrimonial, cultural y gastronómica de la ciudad.