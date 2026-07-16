Más turistas y más gallegos que el año anterior en el balance de la oficina municipal de Ferrol

Imagen de archivo de la OMIT de la plaza de España Emilio Cortizas

Balance “moi positivo” el que registraron el pasado mes de junio las oficinas de Turismo de Ferrol, “consolidando a tendencia de crecemento rexistrada desde comezos de ano e confirmando o atractivo da cidade como destino cultural e como porta de entrada do Camiño Inglés”, traslada el Concello a través de la concejala del área, Maica García Fraga, quien confirmó que la ciudad “está de moda”.

La sede ubicada en la plaza de España atendió a un total de 1.254 personas, manteniendo un equilibrio entre peregrinos y visitantes interesados en el patrimonio, la oferta museística y el entorno natural. Del ellas, 894 fueron nacionales, siendo Galicia el principal mercado emisor con un 21,53%. Después de los gallegos, los que más llegan a la urbe lo hacen desde Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Euskadi.

Además, se registraron 360 internacionales que procedían de Italia (24,01%), Alemania, Francia, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. La mayoría de quienes pasaron por la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) tienen entre 35 y 65 años (un 44,18%) y 66 o más (35,73%).

Sus intereses principales pasan por la historia y la arquitectura (48,80%), los museos (43,94%), la naturaleza y las playas (12,60%) y el Xeodestino (6,86%). A mayores, se produjeron 567 consultas sobre alojamientos, otro dato que se suma a los anteriores para confirmar un incremento de un 9% en las personas atendidas con respecto a junio de 2025.

En cuanto al espacio portuario, ubicado en la fachada marítima, sus expertos recibieron durante el mismo mes a un total de 1.888 personas, siendo internacionales 1.713 (90,73%) y 175 del territorio estatal (9,27%). Como es habitual, al situarse cerca del albergue y al lado del kilómetro cero de la ruta jacobea, una mayoría eran peregrinos.

Los españoles registrados llegaron de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Galicia, mientras que el resto de visitantes lo hicieron desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal y Alemania, que concentraron el 59%, habiendo viajeros también desde Líbano o Armenia. Asimismo, el perfil cambia con respecto a la otra OMIT y en la de Curuxeiras son más jóvenes, de 31 a 60 años (52,01%).

García Fraga se mostró satisfecha, explicando que, si bien quienes van a hacer el Camino Inglés se quedan únicamente una noche, la tendencia ahora es la de prolongar la estancia para conocer la oferta patrimonial, cultural y gastronómica de la ciudad.