Locura por los chuletones de vaca que todo el mundo quiere catar en el mercado de Ferrol

Pena Fouce cortando una de las piezas que le quedaban este miércoles EMILIO CORTIZAS

No es que los chuletones sean solo para el verano, pero las dimensiones de este suculento corte de carne hacen que la parrilla sea su medio natural y la sartén quede relegada a un segundo plano. Ese es el motivo principal por el que la carnicería de Elia y Eladio, en el mercado de A Magdalena, no deja de despacharlos cuando llega el estío.

José Ramón Pena Fouce, al frente del negocio familiar, se deshace en elogios para hablar de un producto que esta vez le llegó desde Asturias, con quince días de cámara, y ha terminado de madurar ya en el establecimiento hasta conseguir “un sabor muy rico y una textura blanda”, describe, señalando lo poco que le queda de las dos piezas chuleteras que tiene expuestas en el mostrador.

“El precio va de sus 39,90 euros el kilo a los 54 del solomillo, pasando por los 45,90 del entrecot”, precisa, enumerando los cortes disponibles que se adaptan a todos los paladares y las cocinas. “Aunque el chuletón sea más grande, los otros dos pueden hacerse tranquilamente a la plancha en casa”, recuerda, aconsejando sacar la pieza dos horas antes del frigorífico y taparla con un film para evitar que se pose algún bicho, de este modo “se atempera y no hay tanto contraste al dorarla”.

Asimismo, incide en que la sal debe echarse tiempo antes para que se absorba o después de hacerla para que se funda con el calor. Eso sí, nunca debemos añadirla en crudo justo antes de prepararla porque “los jugos se salen y los pierdes al no dar margen para que se recuperen”.

Esta carne, valora Pena, “tiene un sabor mucho más intenso que la ternera normal” que se potencia usando su propia grasa para preparar la plancha, evitando así el aceite. A mayores, sugiere abrir un buen vino tinto para acompañarla y coronar con una ensalada y unas patatas asadas o fritas. Un menú irresistible que está triunfando entre una clientela que se declara fan de esta vaca madura de Elia y Eladio.