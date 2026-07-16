Las plazas ofertadas por el Puerto para la procesión marítima se agotaron en apenas unas horas

La imagen, saliendo de San Francisco, este miércoles Daniel Alexandre

Alrededor de 400 personas participarán esta tarde en la procesión marítima del Carmen en Ferrol, una iniciativa que, tras muchos años sin celebrarse, se recuperó en 2022. La Autoridad Portuaria ha vuelto a fletar el ‘Rías Altas Uno’ para posibilitar el acompañamiento por la ría de 150 vecinos y vecinas, que debieron inscribirse a través de la web corporativa. Las plazas, como ya ocurrió los años anteriores, se agotaron en cuestión de horas. Además de la lancha de Mugardos habrá otra quincena de embarcaciones que formarán también la comitiva por mar, con una duración aproximada de una hora. Las personas que hayan conseguido su plaza en el ‘Rías Altas Uno’, recuerda el Puerto, deberán presentarse con el DNI para el embarque, en las inmediaciones de La Cortina, donde amarrará el barco, a las 18.15 de este jueves.

La procesión marítima es uno de los actos más populares del mes de julio en la ciudad. Como recuerda Cristina Rodríguez, trabajadora de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y miembro del comité organizador, los actos, que conllevan una logística compleja y la implicación de muchos y muy diferentes actores, empiezan a prepararse alrededor de tres meses antes. “Se crean los grupos de trabajo y desde ese momento nos ponemos manos a la obra”, explica.

Desde que se recuperó la procesión, hace cuatro años, Rodríguez percibe un “interés cada vez mayor por participar y por implicarse”. Pone como ejemplo lo rápido que se cubren las 150 plazas –en esta ocasión– que ofrece el Puerto y “las ganas y la positividad de toda la comunidad portuaria –amarradores, consignatarias, etc.– y también de los vecinos, además del Concello y la Xunta”. “Lo más destacable, desde mi punto de vista, es la ilusión con la que se trabaja las semanas previas y las ganas de que todo salga perfectamente y cada vez mejor”, subraya Cristina Rodríguez, que considera todo un acierto que se decidiese recuperar esta tradición.

El crecimiento de los actos, sobre todo de la procesión marítima que tan arraigada está en otras localidades, como es el caso de Cedeira, Pontedeume o Ares, por ejemplo, es una realidad a la que está muy atento el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal como coordinador de toda la comunidad portuaria. De hecho, se estudia la posibilidad de ampliar las plazas que ofrece implicando alguna embarcación más para “favorecer la participación”, pues se trata de un acto con mucha demanda y con mucho simbolismo para las personas que de una u otra manera tienen relación con el mundo del mar, que en Ferrol no son pocas.