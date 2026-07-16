La visita del ‘Scenic Eclipse II’ da paso a un mes de agosto con cinco escalas previstas

El crucero, este jueves, en Curuxeiras Daniel Alexandre

Los más de 200 pasajeros que viajan a bordo del ‘Scenic Eclipse II’ visitaron la ciudad este jueves, tras amarrar en el espigón exterior del muelle al mediodía. A las 19.00, el buque, que ya había estado en Ferrol en ocasiones anteriores, zarpó de nuevo y deja paso ahora a un mes de agosto que será especialmente activo en el movimiento de cruceros.

Así, las previsiones de la Autoridad Portuaria contemplan cinco escalas, una cifra inusualmente alta para este mes. Teniendo en cuenta las capacidades, serán casi 7.000 los turistas que visitarán la ciudad en los cinco trasatlánticos.

El próximo en llegar será el ‘Sirena’, el día 10, con 800 pasajeros a bordo. Le seguirá el ‘Ventura’ el día del eclipse, el 12, con un aforo de más de 3.700 personas. El ‘Spirit of Adventure’, el 15, con cerca de un millar de turistas; el ‘Deutschland’, el 19, con 650; y el ‘Azamara Quest’, con cerca de 800, completan el calendario.