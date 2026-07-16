La procesión marítima culminó una intensa celebración del Carmen en Ferrol

La Virgen del Carmen saliendo del Arsenal para ir a la procesión marítima Daniel Alexandre

La ciudad naval volvió a cumplir con la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar que veneran tanto la Armada como la Cofradía de Pescadores, la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao y, por supuesto, la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, además de miles de personas que han acompañado a la imagen a lo largo de las dos jornadas de celebración que culminaron este jueves con la procesión marítima y su recogida en la parroquia del Socorro.

Ya por la tarde, a las siete en punto, salió de La Cortina el cortejo, encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Le acompañaba la conselleira do Mar, Marta Villaverde, así como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el propio vicealmirante Rubio Bolívar, además del presidente portuario, José Antonio Álvarez Vidal, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Gustavo Chacartegui, entre otros responsables, ediles de la corporación y empresarios.

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La comitiva, precedida por la música de la Banda Acotaga, se dirigió al muelle para embarcar en la pontona cedida para la ocasión por Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, que recibía engalanada con rosas blancas a la imagen, portada por personal de la Armada. No obstante, la vinculación entre la marina de guerra y la Virgen del Carmen ha ido más allá en la urbe, puesto que, como confirmaron desde la Junta de Cofradías a este periódico, su trono acaba de ser remodelado en los talleres del Arsenal y lucía totalmente renovado.

El humor del obispo

La talla subió a bordo y decenas de embarcaciones se pusieron a su estela, grandes y pequeñas —entre ellas, la ‘Rías Altas Uno’ fletada por la Autoridad Portuaria para el público—, comenzando la travesía rumbo a las dársenas militares. De este modo, las dos F-100 que están en su base, la ‘Méndez Núñez’ y la ‘Cristóbal Colón’, se erguían enormes al paso del cortejo marítimo.

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Con el obispo García Cadiñanos acusando una afonía que no impidió que bromease con Rueda diciéndole, en relación a la llegada de SAIC, que “aquí al barco no ha venido ningún chino”, se produjo la tradicional ofrenda en recuerdo de las personas que perdieron su vida en la mar, siendo el presidente de la Xunta y su homólogo portuario, así como el almirante y el regidor, los encargados de lanzarla a la ría.

A continuación, el prelado pronunció una oración para bendecir a todas las embarcaciones que estaban participando en la procesión, muchas de ellas engalanadas con las tradicionales banderas y gallardetes pendiendo de sus mástiles.

Una a una fueron pasando para recibir su dosis de agua bendita y algunos incluso para pedirle al obispo que compartiese su porra para la final del Mundial: “1-0 gana España”, se aventuró García Cadiñanos. Finalizado el ceremonial, la barcaza viró de regreso a Curuxeiras, donde nuevamente desembarcó la Virgen en torno a las 21.00 horas para dirigirse a la iglesia del Socorro, donde la esperaba un aluvión de gente.

Allí, como viene sucediendo en los últimos años, la rondalla Añoranzas, la decana de estas formaciones en Ferrol, le dedicó una emotiva y aplaudida ‘Salve Marinera’, además del himno gallego, antes de recogerse en el interior del templo, culminando así las dos jornadas de celebración de la patrona de las gentes del mar en la ciudad naval.