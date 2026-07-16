La imagen de la Virgen del Carmen ya está en el Arsenal

La imagen, saliendo de San Francisco, este miércoles

La imagen de la Virgen del Carmen, tallada por el sevillano Juan José Negrí Acevedo, ya está en la Sala de Armas del Cuartel de Instrucción para presidir los actos que organiza la Armada en Ferrol en honor a su patrona.

De la misma manera que en los años anteriores, en concreto desde 2022, cuando se recuperó la tradición del traslado, fue la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol la que organizó este primer acto de homenaje a la “estrella de los mares”. El cortejo fue seguido por centenares de personas y comenzó tras la eucaristía en la iglesia castrense de San Francisco. La comitiva, acompañada, como es habitual en este día, por la banda de música Acotaga, recorrió el barrio de Ferrol Vello, desde la glorieta de Alfredo Martín y la calle Emilio Antón – la imagen se detuvo en la capilla de San Roque, en las Esclavas, para que pudieran dedicarle una canción–, por Espartero, Merced, Benito Vicetto, San Francisco y Espírito Santo antes de entrar en el Arsenal por Puerta del Parque, un acceso que finalmente se pudo utilizar a pesar del avance de las obras de ‘Abrir Ferrol al mar’ en el entorno.

Ya dentro del recinto hubo una ofrenda floral a los pies del muelle por las personas fallecidas en el mar y continuó después hasta la Sala de Armas, donde permanecerá hasta el mediodía de hoy jueves, para presidir los actos de la Armada, que comenzarán a las 11.00 con una misa en San Francisco y proseguirán hora y media después con un acto en el Arsenal, que incluye una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España y la imposición de condecoraciones en la explanada exterior del Cuartel de Instrucción, con la presencia del almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar.

La devoción por la Virgen del Carmen por parte de las gentes del mar se remonta a la Baja Edad Media y se fue intensificando con el paso de los siglos. En el caso de la Marina española, fue en 1901 cuando se estableció su patronazgo y ya entonces se fijó su festividad el 16 de julio. La jornada de este jueves finalizará con el regreso de la imagen a la iglesia del Socorro, en Ferrol Vello. A las 19.00 horas está prevista la salida de la procesión terrestre desde la capilla del Arsenal, donde embarcará en el ‘Rías Altas Uno’. Media hora después comenzará la travesía por la ría acompañada por cerca de una veintena de lanchas y barcos que han decidido sumarse este año a la iniciativa, recuperada, como se recordará, en 2022, con el impulso de la Autoridad Portuaria.

Alrededor de una hora durará el viaje de la imagen y su comitiva por la ría para regresar de nuevo a la dársena de Curuxeiras y, desde ahí, iniciar su recogida a casa, la iglesia del Socorro, donde será despedida con la música de Acotaga.