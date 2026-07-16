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Ferrol

La Burger Cup abre sus puertas en Armas con propuestas para todos los paladares

La cita estará desplegada en Ferrol hasta el domingo

Redacción
16/07/2026 05:57
Praza de Armas Burguer Cup
Imagen de la inauguración del evento | d. alexandre
Daniel Alexandre
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Algunas de las hamburguesas “más virales” del momento están ya disponibles en la plaza de Armas, donde este miércoles abrió sus puertas la Burger Cup, el campeonato itinerante de este producto que en Ferrol permanecerá hasta el domingo. 

La organización explica, a través de Javier Bravo, que se trata de un evento de carácter familiar, con lo que, además de la posibilidad de degustar y votar por alguna de las hamburguesas que traen a la ciudad establecimientos como Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger’s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger –también hay opción dulce con El Señor de las Donas–, habrá pinchadiscos o, el sábado, un showcooking infantil a las 12.30 horas para el que es necesario inscribirse en las redes sociales de un evento que patrocina el Concello y cuenta con la colaboración de Amstel, Coca-Cola y Just Eat. 

El horario de apertura de la Burger Cup es este jueves de 19.00 a 00.00 horas, el viernes finaliza una hora más tarde y el sábado y domingo desde el mediodía hasta la una de la madrugada. La organización informa de que habrá zona para mascotas. 

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