Ferrol en Común insiste en el dique cubierto para Navantia Ferrol
“Ferrolterra necesita diversificarse”, apunta FeC
Ferrol en Común –FeC– ha vuelto a manifestar su apoyo a la construcción de un dique cubierto en Navantia Ferrol que permita optimizar los procesos constructivos.
Así, la formación liderada por Jorge Suárez insiste en que el plan estratégico que presentó, “sen a participación dos sindicatos”, el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, debe incluir “necesariamente” esa inversión para “garantir a supervivencia e a competitividade do estaleiro”, como se anunció, recuerda, hace diez años cuando al mando de la compañía estaba Julio Martín.
“Ferrolterra necesita diversificarse”, apunta FeC, que sostiene que, además del dique cubierto para nuevas construcciones, es necesario también otra infraestructura para Reparaciones, impulsar la Fábrica de Turbinas, “o xemelgo dixital e a construción civil”, dice.
Inversiones
Para la organización política, el plan estratégico para el periodo 2026-2029 “condena o noso motor económico a un futuro incerto, máis ligado á construción de bloques para outras empresas de ámbito europeo que á produción propia, o que afectará substancialmente ao emprego da comarca, á perda do impulso socioeconómico e a un futuro enfocado ao turismo e ao sector servizos”, concluye FeC.