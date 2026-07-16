Esmelle continúa coa Ruta das Meigas e festa da escuma o programa Verán Cultural
Entre as próximas citas atópase o torneo de chave, que require previa inscrición
O Verán Cultural que propón o tecido asociativo de Esmelle en colaboración coa Deputación e o Concello de Ferrol, un programa con máis dunha quincena de días de actividade na parroquia, continuará este sábado 18 pola noite, a partir das 23.00 horas, co inicio da tradicional Ruta das Meigas ‘Habelas hailas’.
Dende o sábado 4 de xullo, Esmelle transfórmase en núcleo sociocultural até o día 23 de agosto, cando se culminará este cartel coa Romaría Castrexa nos arredores da excavación arqueolóxica de Tralocastro. Non obstante, aínda quedan once xornadas de lecer que, tras o roteiro, seguirán o domingo 19 cunha festa da escuma (ás 17.30 horas) e un intercambio interxeracional (19.30) no que os máis novos formularán preguntas sorpresa aos maiores.
A próxima fin de semana a actividade concentrarase no sábado 25, cunha sesión vermú de Zest (13.30) e cine ao aire libre (23.00), e o xoves 30 realizarase o sorteo do torneo de chave, que se desenvolverá polas tardes até o 2 de agosto, e é preciso apuntarse antes.