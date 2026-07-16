Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actividades

Esmelle continúa coa Ruta das Meigas e festa da escuma o programa Verán Cultural

Entre as próximas citas atópase o torneo de chave, que require previa inscrición

Redacción
16/07/2026 21:59
Imaxe de arquivo dun roteiro en Esmelle
Imaxe de arquivo dun roteiro en Esmelle
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Verán Cultural que propón o tecido asociativo de Esmelle en colaboración coa Deputación e o Concello de Ferrol, un programa con máis dunha quincena de días de actividade na parroquia, continuará este sábado 18 pola noite, a partir das 23.00 horas, co inicio da tradicional Ruta das Meigas ‘Habelas hailas’.

Dende o sábado 4 de xullo, Esmelle transfórmase en núcleo sociocultural até o día 23 de agosto, cando se culminará este cartel coa Romaría Castrexa nos arredores da excavación arqueolóxica de Tralocastro. Non obstante, aínda quedan once xornadas de lecer que, tras o roteiro, seguirán o domingo 19 cunha festa da escuma (ás 17.30 horas) e un intercambio interxeracional (19.30) no que os máis novos formularán preguntas sorpresa aos maiores.

A próxima fin de semana a actividade concentrarase no sábado 25, cunha sesión vermú de Zest (13.30) e cine ao aire libre (23.00), e o xoves 30 realizarase o sorteo do torneo de chave, que se desenvolverá polas tardes até o 2 de agosto, e é preciso apuntarse antes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620