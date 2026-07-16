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Ferrol

El PSOE acusa al Concello de Ferrol de falta de transparencia en la gestión municipal

Critica la dificultad a la hora de acceder a la información de convenios o el retraso en la publicación de la supresiones temporales de la normativa de ruidos

Redacción
16/07/2026 22:00
Julián reina y Aitor Bouza en el IES Concepción Arenal
El concejal socialista Julián Reina
Emilio Cortizas
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El grupo municipal socialista acusó este jueves al Concello de restringir a la oposición, a los vecinos y a los medios de comunicación el acceso a la información de la gestión consistorial.

A través de un comunicado, el concejal Julián Reina detalló que, en el marco de la última comisión de Participación Cidadá, “solicitou formalmente” al gobierno local que “abandone de inmediato a súa estratexia de opacidade”, asegurando que está adoptando “unha política de cartón pedra baseada na imaxe e baleira de transparencia real”. En este sentido, el representante defendió el derecho de la ciudadanía a conocer cómo opera la administración ferrolana y que, por ello, es el deber del ejecutivo “render contas e non poñer atrancos”.

A modo de ejemplo, el socialista denunció, por una parte, la dificultad para acceder a “expedientes e documentos públicos de interese”; y, por otro, el retraso en la publicación de las notificaciones y estudios relativos a la normativa de contaminación acústica. Respecto al primero de estos hechos, Reina Villalón concreta que esta situación se está dando con los diferentes convenios que está firmando el Concello, calificando de “incomprensible” que acuerdos “que comprometen fondos públicos e afectan directamente ao desenvolvemento de Ferrol” no sean accesibles.

En cuanto a la normativa de ruidos, el edil lamentó que el Consistorio solo incorpore la información de su suspensión temporal a la web municipal cuando los conciertos y actividades afectados ya se han celebrado.

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