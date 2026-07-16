El PP y la AV de Canido se quedan solos en el respaldo al ‘skatepark’ en el Antón Varela

Los nombres de las víctimas del franquismo que figuran en el Memorial Daniel Alexandre

No se preveía un consenso y tampoco saltó la sorpresa. La reunión de la comisión del Consello Sectorial Municipal da Memoria Histórica que se celebró este miércoles en el consistorio congregando a grupos políticos, entidades y dos historiadores no logró ponerse de acuerdo sobre la polémica instalación del 'skatepark' en el parque Antón Varela del barrio alto.

Desde la AC Memoria Histórica Democrática, que forma parte del colectivo representada por Manuel Fernández Pita, explicaron después que asistió también el presidente de la asociación vecinal de Canido, Roberto Taboada, invitado por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, quien presidía la mesa, y Fuco Buxán, que solicitó la presencia por Registro para mostrar su rechazo.

La entidad memorística volvió a criticar la infraestructura propuesta por su “proximidade e incompatibilidade co Memorial e a súa contorna como integrante do espazo ‘Ferrol Cidade da Memoria’, así como a destrucción dunha zona verde”, proponiendo que se busquen lugares alternativos. En esa línea se pronunciaron PSOE, BNG, FeC y el Ateneo, así como los historiadores Bernardo Máiz y Xosé Manuel Suárez. No obstante, a pesar de los siete votos en contra, el Partido Popular aseguró que seguiría adelante con la construcción del recinto.

Desde Memoria Histórica Democrática afirmaron que la AV de Canido se mostró a favor del proyecto sin consultarlo a la vecindad, pero Taboada quiso reiterar que la directiva debatió el asunto en 2025 y votó a favor aportando una serie de consideraciones en la línea de no interferir con la importancia del Memorial, creando franjas de transición simbólica entre ambas zonas, la señalización e instalación de paneles explicativos o la creación de un “xardín da memoria” entre la parte de atrás del monumento y el muro de piedra, iniciativa traslada entonces al Concello, dicen.