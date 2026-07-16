El Miteco confirma la prórroga de las obras en el castillo de San Felipe

El Concello está trabajando con la adjudicataria de las obras para retomar el proyecto lo antes posible Daniel Alexandre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático confirmó esta semana la prórroga al Concello de Ferrol para la ejecución de las obras de rehabilitación del castillo de San Felipe. Los trabajos, que acomete la firma Cabaro Edificaciones, llevaban paralizados desde el pasado mes de mayo tras la renuncia de la directora de obra, supuestamente por los retrasos que acumulaba el proyecto.

El problema, como se informó en su momento, es que la intervención –que además es uno de los ejes centrales de la candidatura ferrolana a Patrimonio de la Unesco– estaba ligada a una ayuda de cerca de un millón de euros del Instituto de Transición Justa, que podía perderse de no completarse las obras antes del 30 de junio. Así, como apuntó en su momento el ejecutivo ferrolano, durante las últimas semanas se ha estado buscando “la fórmula jurídica” adecuada para retomar las labores, al tiempo que se esperaba la concreción de una supuesta prórroga para todos los proyectos en marcha enmarcados en esta línea de subvenciones de los fondos Next Generation.

Resolución

De este modo, la mencionada extensión fue finalmente anunciada, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 18 de junio, estableciéndose, para aquellos proyectos que así lo soliciten y que cumplan una serie de requisitos, un nuevo horizonte temporal para su finalización, que será el 30 de junio de 2028. En esta línea, el Consistorio ferrolano presentó su solicitud de prórroga una semana después.

Cabe señalar, en relación a la medida, que la ampliación del plazo de ejecución no es una resolución que afecte únicamente a Ferrol, sino que se trata de una decisión que busca garantizar el cumplimiento de dos Objetivos CID –Council Implementing Decision o Decisiones de Ejecución del Consejo– fijados por la Unión Europea de cara a desbloquear los fondos que gestiona el Gobierno a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –concretamente, la adjudicación de un mínimo de 130 intervenciones con una inversión superior a los 102 millones de euros–. Teniendo en cuenta que se aprobaron 149 iniciativas, se puede concluir que, como mínimo, una veintena presentaron imprevistos a la hora de ejecutar las obras.

En el caso de Ferrol, como se señaló, la confirmación de que se había aprobado la solicitud llegó hace escasos días en forma de una comunicación del subdirector general de Estrategia y Planificación del Instituto de Transición Justa, Francisco Gabriel Tovar. El documento, al que ha tenido acceso este Diario, detalla que “una vez examinada la documentación aportada y verificado el cumplimiento de los requisitos previstos”, la petición de extensión “tiene sentido favorable”, de modo que se dará continuación al procedimiento de modificación de la subvención concedida en junio de 2023. Eso sí, el texto también advierte que se trata de una notificación de carácter informativo y no la resolución como tal.

Continuidad

Respecto a la reanudación del proyecto de rehabilitación del castillo de San Felipe, desde el gobierno local de Ferrol se detalló que, una vez confirmada la prórroga, se está trabajando con la empresa adjudicataria para retomar las labores lo antes posible. Asimismo, en relación a la dirección de obra, fuentes municipales avanzaron que el nuevo servicio se tramitará de urgencia como un contrato menor.

A este respecto, desde el Concello se señaló a finales de mayo que la actuación se encontraba en un nivel de ejecución del 50%. Teniendo en cuenta este dato y que el plazo de finalización inicial era de once meses, no es descabellado aventurar que, de resolverse los problemas con la adjudicataria –además de contar con un nuevo coordinador de la intervención–, el proyecto podría estar concluido en la primera mitad de 2027.