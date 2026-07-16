El Concello edita 3.000 ejemplares de su guía turística, con más de medio centenar de propuestas veraniegas

oficina turismo puerto y peregrinos Jorge Meis

El Concello de Ferrol tiene a disposición de la ciudadanía en las oficinas de turismo de la plaza de España y Ferrol Vello, y también en la casa consistorial, ejemplares de la guía en la que se podrán conocer más de medio centenar de propuestas para disfrutar a lo largo del verano.

La concejala Maica García presentó este jueves una publicación trilingüe –gallego, castellano e inglés– que también puede consultarse en la página web del Concello. “Recollemos as principais actividades lúdicas e de ocio das que poderán gozar todas as persoas que nos visiten durante estes meses”, dijo García, que recordó que la programación abarca desde este mismo jueves hasta el 19 de septiembre.

En la descripción de cada una puede comprobarse si son gratuitas o de pago. Las visitas guiadas ocupan un lugar preeminente en el folleto, desde ‘Ferrol secreto’ –jueves y sábados–; al Arsenal, a Navantia y al castillo de San Felipe. El ‘Ferrol Modernista’ y la ruta por el interior del Cuartel de Dolores son otras opciones, entre las que también se encuentra el pase al Palacio de Capitanía General, con sesiones el primer sábado de cada mes.

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La edila recuerda que para participar en la mayor parte de las visitas guiadas es imprescindible realizar la inscripción a través del whatsapp del número 696 531 070. Como norma, el precio es de 12 euros los adultos y gratis para menores de 10 años –de cinco en Capitanía–. La novedad de este año son las visitas al castro de Esmelle, gratis entre los días 3 y 9 de agosto. Habrá que inscribirse previamente en el correo arqueodromo.ferrol@gmail.com o en el teléfono 888 013 820.

También podrá verse libremente los días 30 y 31 de julio entre las 11.00 y las 16.00 horas. Museos Además de las actividades deportivas como la iniciación a la vela ligera en A Cabana, escuelas de surf, golf o bicicleta, y de toda la oferta festivalera y de ocio, la guía también recoge las opciones museísticas, desde el Naval a Exponav, Semana Santa y el de la Sociedade Galega de Historia Natural.

En este apartado aparecen los horarios actualizados a día de hoy. “Queremos que o turista regrese a Ferrol despois de ver todo o que ofrecemos e do marabilloso patrimonio cultural, natural e gastronómico que temos”, apuntó Maica García.