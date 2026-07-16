El carneiro ferrolano quiere conquistar al público coruñés con una degustación gratuita

Imagen de archivo de una 'showcooking' en la Sala Curuxeiras Emilio Cortizas

El edificio corporativo de Abanca en A Coruña, Espacio Avenida, acogerá este viernes 17 un nuevo showcooking promovido por la Cofradía de Pescadores de Ferrol para promocional el consumo del carneiro de la ría.

Se trata de un evento de acceso libre, por la calle de la Estrela, que comenzará a las 12.00 horas y ofrecerá la posibilidad de probar diversas preparaciones de este marisco, en concreto cinco recetas: con granizados y cítricos, en crema fría con manzana, al vapor, a la vinagreta y en ceviche.

Además, desde las 13.00 horas tomará los fogones Javier Rodríguez Ponte, 'Taky', del Grupo Nove Cocina, que lo preparará de nuevo en ceviche con aguacate, con vinagreta de encurtidos, en escabeche con mayonesa, á feira, a la bilbaína y con puerros y langostinos.

El evento, además de estar promovido por el pósito ferrolano, está financiado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) a través del GALP Golfo Ártabro Norte, con aportación del 70% por parte de Europa y del 30% de la Consellería do Mar de la Xunta en un plazo de tres anualidades, concluyendo este 2026 tras realizar en cada año un total de cuatro jornadas promocionales.