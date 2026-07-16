Detenido un hombre cuando intentaba robar un vehículo en el barrio del Ensanche A

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a las dependencias policiales Jorge Meis

Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron durante la madrugada de este jueves a un individuo mientras trataba de robar un vehículo en el barrio del Ensanche A.

Según detalló ayer el Concello, fueron varios vecinos de la zona quienes alertaron al cuerpo de seguridad municipal, a través de la central del 092, de que dos personas estaban intentando forzar un vehículo aparcado en la calle Mosteiro de Monfero. Al llegar al lugar de los hechos, los profesionales descubrieron un Peugeot 306 “atravesado na calzada” y con la puerta del conductor abierta, con un hombre sentado en su interior.

Al ser cuestionado sobre qué estaba haciendo allí, el sujeto afirmó que estaba ayudando al dueño del vehículo a cambiarlo de ubicación. No obstante, tras solicitar a esta persona que saliese del coche, los policías observaron que un segmento del salpicadero bajo el volante había sido arrancado y que varios cables del sistema de encendido se encontraban a la vista, asegurando el detenido “que eses desperfectos foran causados polo propietario”. Asimismo, entre las pertenencias del sujeto, los agentes encontraron un fusible, que, según el supuesto ladrón, también pertenecía al dueño del turismo.

De este modo, ante los evidentes signos de que la persona estaba tratando de manipular el turismo para ponerlo en marcha sin las llaves, los funcionarios municipales procedieron a su detención por un presunto delito de vehículo a motor en grado de tentativa, trasladándolo a dependencias policiales.