“Compañerismo, afecto y recuerdo” en el Arsenal para celebrar a la patrona de la Armada en Ferrol

Ofrenda a "los caídos" durante el acto del Carmen en el Arsenal este jueves EMILIO CORTIZAS

Después de haber llegado el miércoles por la Puerta del Parque al recinto militar en un cortejo que salió de San Francisco y tras pasar la noche en la Sala de Armas, la Virgen del Carmen protagonizó este jueves los actos en su honor, que estuvieron presididos por el Almirante Jefe del Arsenal ferrolano, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, y el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Asimismo, estuvo presente el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en la comarca, Martina Aneiros; el responsable portuario, José Antonio Álvarez Vidal; la senadora Verónica Casal; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, y el obispo Fernando García Cadiñanos, así como varios concejales de la corporación y diversas autoridades.

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La jornada comenzó a las 12.30 horas, con la incorporación de la bandera a la formación, que estuvo integrada por secciones del propio Arsenal, el Tercio Norte y la 31ª Escuadrilla, además de la Unidad de Música de Infantería de Marina. Rubio Bolívar pasó revista a su llegada y el regidor se incorporó tras él a la parada militar.

Ambos fueron los encargados de realizar la ofrenda “a los caídos” en memoria de todas aquellas personas fallecidas en actos de servicio. En esta ocasión, el Almirante quiso mencionar en su discurso “a los compañeros que estaban en activo en Ferrol o eran ferrolanos”, como el teniente de navío Jaime Gandarillas, el cabo primero Daniel Varela, la subteniente Marta Fernández, el sargento Carlos Permuy, el marinero Javier Rodríguez y el capitán de fragata Alejandro Ruiz. “Enviamos nuestro aliento a sus familias, que la Virgen del Carmen les dé consuelo”, trasladó.

Recordó Rubio Bolívar que fue la reina María Cristina de Habsburgo quien decidió, en 1901, que la Virgen del Carmen fuese la patrona de la Armada. Una determinación que se incluyó en el Real Decreto que sancionó el Ministro de Marina de entonces, Cristóbal Colón de la Cerda, resaltando en el texto los valores de “compañerismo y afecto” que el propio Almirante hizo suyos, añadiendo también el “recuerdo”.

Rubio Bolívar presidiendo la parada militar por el Carmen EMILIO CORTIZAS

Así, en primer lugar repasó las secciones presentes que “junto a las dos escuelas y la Fuerza de Acción Marítima, trabajamos con un fin común: que nuestros barcos y unidades estén preparados y adiestrados para la defensa de España”. En este contexto, mencionó las misiones que se están llevando a cabo en este momento, empezando por la de la ‘Álvaro de Bazán’ que “está en el ejercicio naval más importante del Pacífico” o la que implica a la ‘Blas de Lezo’ y el ‘Patiño’.

Asimismo, añadió que el ‘Arnomendi’ se encuentra inmerso en una nueva campaña del bonito y el ‘Centinela’ en el Mar de Alborán. Tampoco se olvidó de que el Tercio Norte está ultimando otra participación en la operación ‘Centinela’ en los montes gallegos para prevenir incendios.

Condecoración y agradecimiento

Una veintena de marinos, funcionarios y personal civil fueron condecorados durante la festividad del Carmen, felicitándolos Vicente Rubio Bolívar y emplazándolos a ser “ejemplo y estímulo para los demás”.

A mayores, tuvo un agradecimiento para las familias, considerando que “merecéis un reconocimiento especial por el apoyo imprescindible en el sacrificio silencioso que exige nuestra profesión”; a la representación de la sociedad civil, llamada a “que nuestra labor sea comprendida”, y a los “compañeros que han finalizado su etapa de servicio a España, en la reserva o el retiro, a los que debemos nuestro respeto por su entrega y dedicación”.

Virgen del Carmen en el interior del Arsenal este jueves EMILIO CORTIZAS

El Almirante escogió unas últimas palabras para los efectivos que están formándose en Ferrol, señalando que están llamados a ser “los cimientos sobre los que avanzar en un mundo cada vez más complicado”. En este sentido, valoró que la polarización ha ido ganando terreno y que las guerras pueden surgir en cualquier lugar del mundo, reiterando que “nuestra misión no es otra que la defensa de España, no podemos perder de vista la obligación de prepararnos para el combate”. Remachando que “hoy y en los próximos años, tenemos un importante papel que desempeñar”, pidió a la Virgen del Carmen que “siga guiando nuestros pasos y nos proteja a todos, especialmente a los que están en la mar”.