Un menor herido al impactarle una botella durante la emisión de la semifinal del Mundial en el Cantón de Ferrol

Ambiente este martes en la plaza de la Constitución Emilio Cortizas

No todo fueron alegrías este martes con la victoria de la selección española frente a Francia en la semifinal del Mundial de fútbol, puesto que un menor fue herido en la plaza de la Constitución, donde el Concello de Ferrol instaló una pantalla para seguir el partido.

Los hechos, según testigos presenciales, se sucedieron cuando se anuló el gol de Lamine Yamal por fuera de juego. Fue entonces cuando alguien lanzó al aire un botellín de vidrio que impactó en la nuca del muchacho, provocándole una herida que sangró abundantemente.

El chico tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), confirma el Concello, donde le pusieron varios puntos de sutura y estuvo en observación al sentirse mareado por el fuerte impacto del objeto.