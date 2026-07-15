The Burger Cup propone cinco días para disfrutar de las hamburguesas “más virales”

La plaza de Armas acogerá el evento Emilio Cortizas

La plaza de Armas ya está preparada para acoger, durante cinco días, hasta el domingo, The Burger Cup, el campeonato itinerante que reúne algunas de las hamburguesas “más virales del momento”, anuncia su promotor, Javier Bravo. La inauguración es este miércoles a las 19.00.

La entrada es gratuita y el evento está pensado para un público familiar. “Ferrol vive el verano con una energía especial, llenando sus calles de actividad, cultura y propuestas para disfrutar en compañía”, señala la organización.

En ese sentido, avanza que habrá pinchadiscos, sorteos para los asistentes, una zona ‘pet friendly’ y, sobre todo, foodtrucks con propuestas gastronómicas de diferentes lugares de España.

Entre las hamburgueserías participantes están Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger’ s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger. Para los amantes del dulce, la propuesta es El Señor de las Donas. El público podrá votar por la que más le gusta a través de un código QR que se le facilitará con cada consumición.

El horario de apertura es de 19.00 a 00.00 horas este miércoles y mañana jueves; el viernes se amplía una hora más, hasta la una de la madrugada, y sábado y domingo de 12.00 a 01.00 horas. Además, habrá show-cooking infantil el sábado a las 12.30 horas, con inscripción previa.