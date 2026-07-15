Marola! trae a los Jardines de Herrera a The Mean Devils y Tesouro

Faneka, en su actuación en la edición el año pasado

La tercera edición del festival Marola! que organiza Embora Producións con el patrocinio de la Turismo de Galicia de la Xunta y la colaboración del Concello y de la Armada, traerá el fin de semana del 25 y 26 de este mes a los grupos The Mean Devils y Tesouro. Ambas actuaciones, como sucedió en las ocasiones anteriores, tendrán lugar en los Jardines de Herrera a partir de las 13.30 horas.

Marola! mantiene su apuesta por el pequeño formato y la cercanía con el público en espacios que no suelen acoger expresiones artísticas, como es el caso de la parte trasera del palacio de Capitanía General.

En esta edición, el programa lo abren los portugueses The Mean Devils, fundada en Porto en 2000 y referente de la escena rockabilly, un prestigio que los llevó a realizar tres giras en Estados Unidos.

El domingo 26 es el turno de Tesouro, el proyecto de Aser Álvarez y Carlos Rego tras la disolución de Burgas Beat. Su álbum debut, ‘Aquí conmigo’ apareció en varias listas de los mejores discos del año 2022. Las actuaciones son gratis.