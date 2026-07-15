‘La piel como testigo: entre la vida y su herida’, de Asotrame, llega al Ribera Juan Cardona

Integrantes del equipo técnico de Asotrame con el director médico y la directora de enfermería del Ribera Juan Cardona Cedida

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol alberga la muestra ‘La piel como testigo: entre la vida y su herida’, una exposición itinerante impulsada por Asotrame y que tiene como objetivo dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR). Podrá visitarse en el vestíbulo principal hasta mediados de agosto.

La Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas cuenta para esta iniciativa con la colaboración de la compañía farmacéutica Sanofi, uniéndose ambas para dar a conocer una dolencia que tiene un gran impacto en la vida de las personas que la padecen, que son trasplantadas de médula ósea de un donante.

De este modo, a través de retratos en blanco y negro realizados por Xosé Durán y del testimonio de una decena de pacientes y cuidadores, se proyecta una imagen fiel sobre la EICR, una patología multisistémica que merma la calidad de vida.

Como se trata de una gran desconocida, el proyecto busca sensibilizar sobre la afectación que provoca en diferentes órganos, siendo la piel el más visible aunque también “compromete el aparato digestivo, el hígado, los pulmones o los ojos, condicionando el bienestar físico y emocional de las personas afectadas”, explican desde el Ribera Juan Cardona.