La candidatura de Ana Rosa Pena al Colegio de Abogados de Ferrol impugna los comicios del día 30

Un momento de la votación en la sede del ICA de Ferrol Jorge Meis

La candidatura encabezada por Ana Rosa Pena para la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Ferrol –ICA– ha decidido impugnar las votaciones del pasado 30 de junio por presuntas irregularidades, dice el escrito remitido al Consello da Avogacía Galega, durante el proceso electoral.

La solicitud de nulidad de los comicios se suma al recurso presentado días después de la votación por el otro candidato, Fernando Barro, en el que pedía la revisión del escrutinio y la declaración de validez de dos de los votos que fueron considerados nulos durante el recuento. Cabe recordar que el resultado provisional dio la victoria, por seis miembros a tres, a la lista de Ana Rosa Pena, aunque por un margen muy estrecho.

Sin embargo, el recurso de alzada presentado en las últimas horas amplía el objeto de la controversia, pues parte de la base de que durante la jornada electoral y en el escrutinio posterior se habrían producido “diversas incidencias” que afectaron a las “garantías esenciales” de todo el procedimiento.

Una de estas cuestiones es la composición y funcionamiento de la mesa electoral, con sustituciones que se realizaron durante la votación, la redacción del acta o la conservación de la documentación utilizada. En esa línea, la impugnación mantiene que hay “una discrepancia entre el número de votantes y el resultado final reflejado en el acta”, aspecto que debería ser esclarecido antes de certificar la fiabilidad del resultado.

Por otra parte, el escrito remitido al Consello da Avogacía Galega se pregunta por la aparición de las dos papeletas que se incorporaron al recurso presentado por Fernando Barro, en concreto por “cómo pudo acceder un candidato a documentación electoral oficial que debía permanecer bajo la custodia de la mesa electoral”. Así, solicita que se aclare quién autorizó dicho acceso, cuándo, si se facilitó copia de las papeletas y si fue ofrecido “en igualdad de condiciones” a la otra candidatura. La posible “ausencia” de una cadena de custodia acreditada, defiende el recurso, “afecta a las garantías de autenticidad de la documentación esencial” para resolver la controversia.

Por ello, pide que se practiquen algunas diligencias de prueba, como la incorporación íntegra del expediente electoral, la comparecencia de miembros de la mesa y de distintos testigos y la emisión de un informe sobre la cadena de custodia de la documentación, además de la adopción de medidas cautelares para asegurar su conservación.

La decisión está ahora en manos del Consello da Avogacía Galega, presidido por el ferrolano Luis Torres Foira, que, además, formaba parte, como presidente, de la mesa electoral durante la jornada del 30 de junio. El veredicto del árbitro sería “especialmente relevante” ene estas circunstancias, puesto que cuando recibió el recurso del candidato Fernando Barro acordó “con carácter cautelar y sin conceder previamente trámite de audiencia a los candidatos afectados la suspensión de la toma de posesión de tres de los cargos proclamados electos”, la decana y los diputados II y IV, prevista para mañana viernes.