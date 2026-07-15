Gómez Caamaño pone en valor la labor de apoyo a las familias que presta la entidad Aspaneps

Las responsables del centro explican el organigrama de la asociación al conselleiro J.G.

Las instalaciones del barrio de Canido de la Asociación de pais de nenos con problemas psicosociais (Aspaneps) recibieron este martes la visita del Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, que se desplazó hasta la ciudad naval para conocer de primera mano el funcionamiento de este centro y los diferentes programas en marcha. El representante, que estuvo acompañado de otros responsables del Área Sanitaria de Ferrol, fue recibido por la presidenta de la entidad, Elena Rodríguez, y su nueva directora técnica, Laura Rodríguez.

Así, tras recorrer las instalaciones de la calle Alegre, Gómez Caamaño se dirigió a los medios para poner en valor el trabajo de la asociación, destacando su labor “desde os anos 80” prestando servicios de apoyo y asistencia a familias con menores con “alteracións no aprendizaxe ou con trastornos puros”. En este sentido, el titular incidió en el trabajo coordinado de Aspaneps tanto con la Consellería de Sanidade, como con la de Política Social, además de “outros programas sociosanitarios” de carácter autonómico.

De este modo, Antonio Gómez incidió “no compromiso do goberno galego” con la salud mental en todos los rangos de edad, poniendo como ejemplo la futura área de atención Infanto-juvenil que acogerá el Hospital Naval de Ferrol.