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Diario de Ferrol

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Universidade

Ferrol e a cidade romanesa de Galați estreitan lazos nunha visita ao Campus Industrial

Unha delegación institucional e académica percorreu o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) como parte do programa

Redacción
15/07/2026 21:41
Representantes do Campus ferrolán cos visitantes de Romanía
Representantes do Campus ferrolán cos visitantes de Romanía
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O Campus Industrial de Ferrol recibiu este mesmo mércores 15 a visita dunha delegación institucional e académica da cidade de Galați (Romanía), na que se deron a coñecer aos representantes as principais particularidades desta área universitaria con selo de especialización, centrándose especialmente nos campos da docencia, da investigación e da transferencia de coñecemento á sociedade.

A comisión visitante estivo composta polo alcalde de Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; o administrador público da cidade, Cezar Ionuț Bichescu; o director executivo da Dirección de Desenvolvemento de Infraestruturas e Obras Públicas, Cristian Capetis; o xefe do Servizo de Promoción Económica e Cooperación, Claudiu Eduard Zlătaru; o reitor da Dunărea de Jos University of Galați, Marian Barbu, e o decano da Facultade de Arquitectura Naval, Leonard Domnișoru. Mediante unha presentación, este equipo achegouse ao Citeni e á EPEF, ademais de realizar un percorrido polas instalacións do primeiro.

Deron a benvida ao grupo, na Vicerreitoría, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; o director do Campus Industrial, Marcos Míguez; a directora do Citeni, Belén Montero, e o director da EPEF, Vicente Díaz.

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