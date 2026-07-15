Ferrol cerró la primera mitad del año con ligeras subidas en el alquiler

Los propietarios piden cada vez más garantías a sus inquilinos Jorge Meis

El término municipal de Ferrol despidió la primera mitad del año manteniendo su tendencia a la estabilidad en el mercado inmobiliario de alquiler, pese a registrar ligeros incrementos en el precio. En este sentido, según los dos grandes portales de referencia, Idealista y Fotocasa, el coste medio por metro cuadrado en el ayuntamiento se situó en junio en 8,5 euros –8 y 9 euros, respectivamente–, prácticamente el mismo resultado de comienzos de ejercicio.

De hecho, siguiendo el promedio de ambos dominios web, la urbe naval se mantiene como la más barata de las siete grandes ciudades, aunque con matices. Y es que, al igual que sucede con la venta de pisos, ambas páginas muestran resultados dispares cuando se analizan de forma individual –dado su catálogo y su metodología–.

Así, en conjunto, por encima de los 8,5 euros de Ferrol se sitúan Ourense, con 8,65; Lugo, con 8,8; Pontevedra, con 9,75; Santiago, con un coste de 10,8 euros; A Coruña, con 11,55; y Vigo, con un precio medio de 11,9 euros por unidad de suelo. Este mismo orden se mantiene en el caso de Idealista, que tiende a contar con un fondo más económico y a mostrar cuantías fraccionadas, en oposición a Fotocasa, que tradicionalmente es más caro y prefiere las cifras enteras. De esta forma, en este último portal, Ferrol, Ourense y Lugo comparten un mismo valor de 9 euros por metro cuadrado, al igual que A Coruña y Vigo con el de 12.

Discrepancia

Estos resultados, no obstante, pueden chocar de inicio con los del Observatorio da Vivenda de la Xunta, que muestran una distribución notablemente diferente a la de los portales inmobiliarios. Según recoge el recurso autonómico, Vigo se mantiene como la gran ciudad más cara de Galicia, con un precio medio del alquiler en junio de 723,1 euros, pero en la segunda posición se encuentra Pontevedra, que alcanza los 710,3, desplazando a A Coruña hasta la tercera, con 707. La cuarta, asimismo, sería Santiago (657,9 euros) y la quinta, con una importante diferencia respecto al resto, sería Ferrol (589,8), que aventaja en ocho euros a Ourense y en 25,9 a Lugo.

Esta discrepancia, tal y como explica Álvaro Canosa, director de la agencia inmobiliaria Inmonosa, se debe a que cada uno de los dominios web ofrece los datos desde una perspectiva diferente. “Una cosa es lo que hay ofertado en el mercado, que es lo que nos ofrecen Idealista, Fotocasa, etcétera, y otra lo que después se cierra, que es lo que compra o alquila la gente. Ahí es donde hay que cruzar oferta y demanda, y por eso los datos no siempre son coincidentes”, relata el profesional.

Álvaro Canosa en la agencia inmobiliaria Inmonosa de la calle del Carmen Emilio Cortizas

En este sentido, Canosa Rojo apunta que, desde su perspectiva, sí “encaja” esta disparidad en el ámbito de Ferrol respecto a las otras grandes ciudades, detallando que, en los últimos tres años, la urbe naval “ha experimentado un incremento tanto de precio como de demanda”; una realidad que en otros municipios no se está dando. “Lugo ya era una ciudad económica a nivel de compra e incluso de alquiler, (...) pero aquí en los últimos años el mercado funcionó muy bien”, ejemplifica.

Evolución

En cuanto a la evolución del sector durante los seis primeros meses del año, teniendo en cuenta la mencionada diferencia entre ambos recursos, gracias a los portales inmobiliarios se puede analizar la de la oferta, mientras que con el Observatorio da Vivenda se constata la del comportamiento real del mercado. De esta forma, Idealista muestra que la tendencia general en Galicia va al alza, siendo Ferrol y Ourense las dos únicas grandes ciudades que mantuvieron su precio medio durante la primera mitad del ejercicio –8 y 8,3 euros, respectivamente–. En contraposición, Lugo es la urbe con el mayor incremento, de seis décimas –de 7,8 a 8,4 euros por metros cuadrados–, seguida de Santiago y Vigo, con cinco –de 10,1 a 10,6 y de 11,3 a 11,8–, y Pontevedra, con uno –de 9,4 a 9,5–, al tiempo que A Coruña es la única que bajó –de 11,2 a 11,1 euros por unidad de suelo–.

Por otro lado, con los datos de la herramienta autonómica y teniendo en cuenta los de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede comprobar que la ciudad naval cerró más contratos de alquiler en proporción a su población –329 por. 65.380 vecinos– que A Coruña, Santiago, y Ourense, y se sitúa cerca de Vigo y Lugo, pero lejos de Pontevedra.

A este respecto, la visión de Álvaro Canosa es que Ferrol mantiene una evolución positiva, pero más estable que en ejercicios anteriores. “No percibo una diferencia muy significativa, es decir, creo que las subidas se produjeron más bien en años anteriores. Ha podido aumentar un margen de un 5 a un 10%, que ya es suficiente. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a cifras aún más grandes”.

Estado del mercado

Asimismo, en relación al estado actual del mercado en la ciudad de Ferrol, el profesional detalla que los meses de verano “son una época de mucho alquiler universitario. Es el momento de ellos, son casi las estrellas, aunque curiosamente para estas fechas se está moviendo bastante, incluso un poquito más que a principios de año, el arrendamiento habitual”. A este respecto, el director de Inmonosa apunta que en 2026 se ha percibido un aumento en la demanda entre la población no estudiante, aunque en menor proporción que el de temporada –en torno a un 10 o 15%–.

En cualquier caso, Canosa Rojo reconoce que en Ferrol “hay necesidad de vivienda”, pero no considera que por ello se tenga, al menos de momento, un mercado tensionado, apuntando que “todavía hay cierto equilibrio”. “Aquí el principal problema, como en muchas otras ciudades, es el poder aportar garantías suficientes al propietario para que nos acepte como inquilino, pero hay oferta para cubrir la demanda de vivienda, en líneas generales”, concluye.

Durante la época veraniega la principal demanda de vivienda viene de los estudiantes universitarios Emilio Cortizas

De este modo, Álvaro Canosa señala que en los últimos dos años, “desde que se han ido haciendo las últimas modificaciones en el marco regulatorio”, se percibe cierto “miedo” entre los arrendadores, aunque eso no se ha traducido “en un cambio sustancial” en el comportamiento del mercado. Y es que, como apunta el especialista, los caseros “buscan más garantías”, pero “llega un momento en el que no puedes aportar más”.

Otros datos de interés

Al igual que sucede con la compraventa de inmuebles, los portales de referencia ofrecen, a título individual –es decir, en base a sus propios catálogos– una serie de datos de interés sobre esta línea de negocio en Ferrol. Así, Idealista muestra una relación de la demanda por distrito, si bien en la modalidad de arrendamiento únicamente aporta cifras definitivas de Caranza, con un precio por metro cuadrado de 8,2 euros y una variación trimestral del 4,5%, y el eje A Magdalena-Ferrol Vello-Canido, con un precio de 8,5 euros –lo que supuso una caída del 1,3% respecto al pasado mes de marzo.

Fotocasa, por su parte, no cuenta con división territorial, pero sí con las variaciones del coste medio por vivienda en relación a una serie de factores, como su tamaño, el número de habitaciones o sus características. De esta forma, el coste por hogar varía entre los 630 euros por un estudio hasta los 886 a partir de tres estancias, mientras que a nivel de superficie, los domicilios de menos de 100 metros cuadrados se encuentran en torno a los 775 euros, pero se disparan casi 200 euros de promedio de dicho tamaño en adelante. Curiosamente, al contrario que en la modalidad de compraventa, la opción de terraza está mucho más valorada que la de contar con un garaje privado –860 vs. 841 euros de promedio–, así como el hecho de que el piso esté amueblado, que dispara el coste hasta los 854.