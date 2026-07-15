Equiocio amplía su programa cultural con Blanca Cenalmor y Arte BCEN

Cenalmor es ferrolana afincada en Lugo

Equiocio, el certamen ecuestre y de ocio familiar que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el campo de As Cabazas, en Covas, amplía sus propuestas culturales con el trabajo de Blanca Cenalmor y su iniciativa Arte BCEN.

Ferrolana de nacimiento pero afincada en la localidad de Lugo, Cenalmor protagonizará varias propuestas. Por un lado, mostrará su pintura, en la que confluyen el mundo de los sueños y el medio natural, con especial atención a los caballos, pero no solo. Cada lienzo está acompañado por una “nota inspiradora que busca la reflexión interior, la calma y la conexión con la naturaleza” a través de una pintura “llena de color y de efectos fluorescentes que se podrán percibir cuando caiga la noche”, explica la organización del evento.

Por otra parte, Equiocio ofrecerá también la posibilidad de ver cómo Blanca Cenalmor trabaja en directo, acompañada por su amigo músico David Karro. Será el adelanto de su proyecto ‘Lienzos Sonoros’.

La artista estará presente en otras propuestas del programa del certamen ecuestre, como “las orgonitas y la sonoterapia”, avanza la organización. En ese sentido, Cenalmor se encargará de realizar coloquios para acercar al público al mundo de las orgonitas de alta potencia, una “nueva tecnología artesanal y exclusiva creada por su amigo Miguel de ‘Espíritu del Bosque Asturias’ para favorecer la depuración y transmutación de la energía”.

Además, la artista será también una de las personas que imparta los talleres de sonoterapia, masajes de vibración y sonido, meditaciones guiadas y experiencias grupales con instrumentos ancestrales para “acercar a los visitantes a esta herramienta de conexión y relajación profunda”.